Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android 8 garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.