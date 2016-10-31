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    Signage Solutions Monitor multitátil

    10BDL3051T/00

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Grande impacto

    Do anúncio de prateleira aos guias de orientação, este monitor inteligente multitátil é ideal para ambientes em que o espaço vale ouro. Uma solução multifuncional versátil, com conteúdo gerenciado de maneira simples e remota. A tecnologia Power-over-Ethernet (PoE) permite um posicionamento flexível

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Monitor multitátil

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    Grande impacto

    Monitor multitátil pequeno.

    • 10"
    • Com Android
    • Multitátil
    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

    Câmera e caixas de som integradas

    A câmera e as caixas de som integradas fazem desta pequena tela sensível ao toque uma solução verdadeiramente inteligente e versátil. Use-as para medir o público do varejo, análises de frequência por horário e muito mais. Aproveite a potência dos aplicativos Android para exibir conteúdo direcionado. Ou use o monitor para videoconferência.

    Instalação facilitada com tecnologia PoE+

    Coloque o monitor profissional Philips praticamente em qualquer lugar. PoE+ permite que os dados e a energia cheguem ao monitor por um único cabo Ethernet. Você não vai precisar de uma fonte de alimentação, mas o adaptador de energia também é fornecido prefira ligá-lo na tomada.

    Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea

    Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

    CMND e Implementar. Instale e inicialize aplicativos remotamente

    Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      25.6  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      10.1''  polegadas
      Prop. da imagem
      16:10
      Resolução de imagem
      1280 x 800
      Ótima resolução
      1280 x 800
      Brilho
      300  cd/m²
      Cores da tela
      262 mil
      Proporção de contraste (típica)
      800:1
      Tempo de resposta (típico)
      30  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      170  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      170  grau
      Sistema operacional
      Android 4.4.4

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Conector da caixa de som externo
      Outras conexões
      • USB
      • micro SD
      Saída de vídeo
      HDMI
      Controle externo
      RJ45

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (24/7)
      • Retrato (24/7)
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Desempenho da imagem
      Controle de cor avançado
      Controlável por rede
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Memória
      8 GB eMMC

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 2 W

    • Lig/Desl

      Alimentação
      DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W
      Consumo (típico)
      6  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      261  mm
      Peso do produto
      0,71  kg
      Altura do aparelho
      167,2  mm
      Profundidade do aparelho
      29  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      10,28  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      6.58  polegadas
      Instalação em parede
      75 x 75
      Profundidade do aparelho (polegada)
      1,14  polegadas
      Largura do bisel (horizontal, vertical)
      19,77 (horizontal), 13,56 (vertical) mm
      Peso do produto (lb)
      1,57  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Guia de início rápido
      • Suporte para cima da mesa
      • Cabo USB
      • Adaptador de energia DC
      • Cabo HDMI
      • Plugue de energia
      • Pés em silicone

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polonês
      • Espanhol
      • Turco
      • Russo
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Dinamarquês
      • Holandês
      • Finlandês
      • Norueguês
      • Português
      • Sueco
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Classe A
      • UL

    • Interatividade

      Tecnologia multitátil
      Capacidade projetada
      Pontos de contato
      Cinco pontos de contato simultâneos
      Vidro de proteção
      Vidro temperado seguro de 0,7 mm

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Guia de início rápido
    • Suporte para cima da mesa
    • Cabo USB
    • Adaptador de energia DC
    • Cabo HDMI
    • Plugue de energia
    • Pés em silicone
    Badge-D2C

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