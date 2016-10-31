Outros itens inclusos
- Guia de início rápido
- Suporte para cima da mesa
- Cabo USB
- Adaptador de energia DC
- Cabo HDMI
- Plugue de energia
- Pés em silicone
10BDL3051T/00
Grande impacto
Do anúncio de prateleira aos guias de orientação, este monitor inteligente multitátil é ideal para ambientes em que o espaço vale ouro. Uma solução multifuncional versátil, com conteúdo gerenciado de maneira simples e remota. A tecnologia Power-over-Ethernet (PoE) permite um posicionamento flexívelConheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.
A câmera e as caixas de som integradas fazem desta pequena tela sensível ao toque uma solução verdadeiramente inteligente e versátil. Use-as para medir o público do varejo, análises de frequência por horário e muito mais. Aproveite a potência dos aplicativos Android para exibir conteúdo direcionado. Ou use o monitor para videoconferência.
Coloque o monitor profissional Philips praticamente em qualquer lugar. PoE+ permite que os dados e a energia cheguem ao monitor por um único cabo Ethernet. Você não vai precisar de uma fonte de alimentação, mas o adaptador de energia também é fornecido prefira ligá-lo na tomada.
Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.
Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Acessórios
Outros
Interatividade
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