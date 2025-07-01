Suporte da Philips Estou sentindo dor ou desconforto durante o bombeamento

Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. Dor ou desconforto durante a extração muitas vezes é causado por tamanho incorreto da almofada/flange, do protetor de seio ou do acessório, posicionamento do extrator, ajustes de sucção ou peças do extrator desgastadas.

A extração deve ter uma sensação rítmica de puxar. Não deve ser uma sensação aguda, de queimação, dolorosa ou que belisca.

Dor e estresse podem interferir no seu reflexo de ejeção do leite (descida do leite), o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. Uma extração confortável favorece tanto o fluxo de leite quanto sua experiência geral de extração.

Se você sentir dor intensa, sangramento, pele rachada ou sinais de infecção, pare de usar o extrator e consulte um profissional de saúde.

Etapa 1: Verifique o nível de sucção Usar um nível de sucção alto demais pode causar desconforto, dor nos mamilos e dor durante a extração. Extraia leite de forma confortável e eficiente, utilizando o extrator no nível máximo de sucção confortável. Para encontrar o nível máximo de sucção confortável para você, ajuste a sucção na unidade do motor até chegar ao nível mais alto que você consegue tolerar sem dor e, então, diminua um ou dois níveis a partir daí. O nível máximo de sucção confortável varia a cada sessão de extração e a cada hora do dia (especialmente entre o dia e a noite). Portanto, ajuste as configurações caso sinta dor ou desconforto. Se a extração se tornar dolorosa, reduza o nível de sucção imediatamente. Etapa 2: Verifique como você está usando o extrator O posicionamento incorreto pode causar desconforto, dor e redução do fluxo de leite. Verifique se: O mamilo está centralizado na almofada/flange ou no protetor de seio

A almofada/flange ou o protetor de seio fica confortavelmente encostado no seio

O extrator está montado corretamente

Todas as peças do extrator estão conectadas com segurança Se você estiver usando o extrator mãos livres ou totalmente portátil, certifique-se de que os copos de coleta estejam posicionados corretamente dentro do sutiã antes de iniciar uma sessão de extração. Etapa 3: Verifique o encaixe do extrator Um encaixe incorreto é uma das causas mais comuns de dor durante a extração. Verifique se: O mamilo se move livremente durante a extração

Os componentes do extrator se encaixam confortavelmente

Nada roça, belisca, causa vermelhidão persistente ou deixa seu mamilo com aparência anormalmente pálida após a extração

Todas as almofadas/flanges, protetores de seio ou acessórios estão no tamanho correto para você Somente para extratores de leite elétricos Mãos Livres Philips Avent e extratores de leite elétricos portáteis Mãos Livres Cuidado Natural Philips Avent O tamanho do mamilo pode mudar com o tempo. Se a extração se tornou desconfortável apesar de antes ter um bom encaixe, considere verificar novamente o tamanho do protetor de seio ou do acessório. Se o protetor de seio ou acessório não se encaixar corretamente, tente um tamanho diferente. Para o extrator de leite elétrico portátil Mãos Livres Cuidado Natural Philips Avent – consulte nosso artigo de perguntas frequentes "Como escolho o tamanho correto do protetor de seio/acessório para mamilo para o meu extrator de leite portátil?" Para o extrator de leite elétrico Mãos Livres Philips Avent – consulte nosso artigo de perguntas frequentes "Como escolho o tamanho correto do protetor de seio/acessório para mamilo?" Etapa 4: Verifique as peças do extrator Peças do extrator desgastadas ou danificadas podem afetar o conforto e o desempenho da extração.

Inspecione a membrana de silicone e outras peças do extrator quanto a: Rasgos

Rachaduras

Orifícios

Sinais de desgaste ou danos

Se alguma peça estiver danificada, pare de usá-la e substitua-a antes de extrair leite novamente. Etapa 5: Prepare-se para uma sessão de extração confortável Estar relaxada e confortável pode ajudar a favorecer o fluxo de leite e tornar a extração mais confortável. Antes da extração: Sente-se em uma posição confortável

Olhe para o seu bebê, pense nele ou mantenha uma foto por perto para ajudar a favorecer o fluxo de leite

Extraia leite em um ambiente calmo, se possível

Aplique uma toalha morna no seio

Massageie suavemente o seio antes da extração

Conclua o modo de estimulação do extrator antes de alternar para o modo de extração Etapa 6: Cuide dos mamilos doloridos Se seus mamilos ficarem sensíveis após a extração: Deixe-os secar entre as sessões

Considere usar um creme para mamilos, se recomendado pelo seu profissional de saúde

Use absorventes para seios ou conchas para seios, se necessário, para ajudar a reduzir o atrito Sempre ouça seu corpo. Se a dor continuar, piorar ou ocorrer durante todas as sessões de extração, pare de usar o extrator e consulte um profissional de saúde. Ainda está sentindo desconforto? Se você continuar sentindo dor ou desconforto após seguir as etapas acima: Consulte o manual do usuário do seu extrator

Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips

Consulte seu profissional de saúde ou consultora de lactação