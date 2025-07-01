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Suporte da Philips

Estou sentindo dor ou desconforto durante o bombeamento

Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. Dor ou desconforto durante a extração muitas vezes é causado por tamanho incorreto da almofada/flange, do protetor de seio ou do acessório, posicionamento do extrator, ajustes de sucção ou peças do extrator desgastadas.

A extração deve ter uma sensação rítmica de puxar. Não deve ser uma sensação aguda, de queimação, dolorosa ou que belisca.

Dor e estresse podem interferir no seu reflexo de ejeção do leite (descida do leite), o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. Uma extração confortável favorece tanto o fluxo de leite quanto sua experiência geral de extração.

Se você sentir dor intensa, sangramento, pele rachada ou sinais de infecção, pare de usar o extrator e consulte um profissional de saúde.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 , SCF393/11 .

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