Estou sentindo dor ou desconforto durante o bombeamento
Embora alguma sensibilidade inicial possa ser normal, a extração não deve ser dolorosa. Dor ou desconforto durante a extração muitas vezes é causado por tamanho incorreto da almofada/flange, do protetor de seio ou do acessório, posicionamento do extrator, ajustes de sucção ou peças do extrator desgastadas.
A extração deve ter uma sensação rítmica de puxar. Não deve ser uma sensação aguda, de queimação, dolorosa ou que belisca.
Dor e estresse podem interferir no seu reflexo de ejeção do leite (descida do leite), o que pode tornar a remoção do leite menos eficaz. Uma extração confortável favorece tanto o fluxo de leite quanto sua experiência geral de extração.
Se você sentir dor intensa, sangramento, pele rachada ou sinais de infecção, pare de usar o extrator e consulte um profissional de saúde.
Usar um nível de sucção alto demais pode causar desconforto, dor nos mamilos e dor durante a extração. Extraia leite de forma confortável e eficiente, utilizando o extrator no nível máximo de sucção confortável. Para encontrar o nível máximo de sucção confortável para você, ajuste a sucção na unidade do motor até chegar ao nível mais alto que você consegue tolerar sem dor e, então, diminua um ou dois níveis a partir daí.
O nível máximo de sucção confortável varia a cada sessão de extração e a cada hora do dia (especialmente entre o dia e a noite). Portanto, ajuste as configurações caso sinta dor ou desconforto.
Se a extração se tornar dolorosa, reduza o nível de sucção imediatamente.
O posicionamento incorreto pode causar desconforto, dor e redução do fluxo de leite.
Verifique se:
O mamilo está centralizado na almofada/flange ou no protetor de seio
A almofada/flange ou o protetor de seio fica confortavelmente encostado no seio
O extrator está montado corretamente
Todas as peças do extrator estão conectadas com segurança
Se você estiver usando o extrator mãos livres ou totalmente portátil, certifique-se de que os copos de coleta estejam posicionados corretamente dentro do sutiã antes de iniciar uma sessão de extração.
Um encaixe incorreto é uma das causas mais comuns de dor durante a extração.
Verifique se:
O mamilo se move livremente durante a extração
Os componentes do extrator se encaixam confortavelmente
Nada roça, belisca, causa vermelhidão persistente ou deixa seu mamilo com aparência anormalmente pálida após a extração
Todas as almofadas/flanges, protetores de seio ou acessórios estão no tamanho correto para você
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O tamanho do mamilo pode mudar com o tempo. Se a extração se tornou desconfortável apesar de antes ter um bom encaixe, considere verificar novamente o tamanho do protetor de seio ou do acessório.
Se o protetor de seio ou acessório não se encaixar corretamente, tente um tamanho diferente.