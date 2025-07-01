Suporte da Philips Minha escova de dentes Sonicare não carrega

Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.



Se a escova de dentes não carregar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.

1. Use o carregador correto. Os carregadores de cada escova de dentes Sonicare são diferentes e não são compatíveis com outros modelos Sonicare. Recomendamos carregar a escova de dentes usando o carregador original fornecido com a escova de dentes.



Observação: Se você mora na China e comprou sua escova de dentes antes do dia 1º de setembro de 2024, ligue para 4008 800 008 para obter suporte. 2. Use uma fonte de alimentação diferente. A escova de dentes não carrega quando está conectada? Sua tomada pode não estar funcionando. Tente usar uma tomada diferente para carregá-la.

3. Verifique se o adaptador ou cabo de carregamento está danificado. Tente verificar se o adaptador ou cabo de carregamento está danificado. Se você notar qualquer dano ao adaptador ou cabo de carregamento, pare de usá-lo imediatamente. Compre um substituto em nossa loja online.



Observação: Se você mora na China e comprou sua escova de dentes antes do dia 1º de setembro de 2024, ligue para 4008 800 008 para obter suporte. 4. Coloque a escova de dentes no carregador corretamente. Se você usar um suporte para carregamento, uma base ou copo, certifique-se de que sua escova de dentes esteja no centro do carregador. A escova de dentes emitirá dois bipes curtos, ou o indicador de luz da bateria acenderá, confirmando que a escova de dentes foi colocada corretamente no carregador.



Certifique-se de que o carregador não esteja colocado em uma superfície metálica ou próximo a outros carregadores, pois isso pode causar interferência durante o carregamento. Sua escova de dentes ainda apresenta problemas? Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes.