Minha escova de dentes Sonicare não carrega

Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.
Se a escova de dentes não carregar, as dicas de solução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:PC0836/01 , PC0815/01 , PC0865/03 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›