Suporte da Philips Meu aplicativo Philips HomeID fechou ou travou

Se você acha que seu aplicativo HomeID está travando com frequência, tente as seguintes opções, uma a uma:

1. Feche e reinicie o aplicativo HomeID.

2. Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do aplicativo HomeID. Verifique se há atualizações na App Store.

3. Reinicie o telefone.

4. Esvazie o cache do telefone (Configurações / HomeID / Esvaziar cache)

5. Como última opção, você pode remover e reinstalar o aplicativo HomeID.

Se nada do que foi descrito acima deu certo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips local.

