Suporte da Philips
A cabeça da minha escova de dentes Sonicare cai
Se a cabeça da escova cair da escova de dentes, as dicas de solução de problemas a seguir poderão ajudar você a encontrar uma solução.
Recomendamos que você siga as etapas na ordem listada abaixo. Entre as etapas, verifique se o problema foi resolvido antes de passar para a próxima.
Se a cabeça da escova cair da alça da escova de dentes, certifique-se de que a cabeça da escova está corretamente encaixada.
- Segure a cabeça da escova com as cerdas apontando na mesma direção dos botões da escova de dentes.
- Empurre a cabeça da escova firmemente na escova de dentes até sentir um leve clique.
Uma pequena folga entre a cabeça da escova e a alça da escova de dentes é normal e necessária. A cabeça da escova deve ser capaz de se mover para criar a quantidade certa de vibrações.
Certifique-se de que a parte inferior da cabeça da escova e a área ao redor do eixo de metal estão sem resíduos. Você pode limpá-la com água morna ou com um pano macio.
Recomendamos que você use cabeças da escova Philips autênticas. Cabeças da escova falsificadas podem não encaixar e cair.
Se nenhuma dessas dicas ajudar, sua escova de dentes pode estar danificada internamente. Recomendamos que você solicite um reparo ou troca da sua escova de dentes.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0865/03 , PC0815/01 , PC0810/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›