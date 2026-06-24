Meu Philips SpeedPro Max fica sem bateria rapidamente

O aspirador de pó vem com diferentes ajustes de potência dependendo do modelo. Veja o configurações recomendadas para uso diário normal para cada modelo abaixo:

Para SpeedPro: O Philips SpeedPro Vacuum tem dois ajustes de energia para sucção: 1 e 2. O ajuste recomendado para uso diário normal é o ajuste 1. O ajuste máximo é 2 e tem maior potência de sucção. O ajuste 2 deve ser usado para limpar manchas muito sujas. A bateria é consumida muito rápido no ajuste 2, portanto, para volumes regulares de poeira, o aspirador de pó pode ser usado no ajuste 1.

Para SpeedPro Max: O ajuste máximo de seu Philips SpeedPro Max é Turbo e ele possui um alto poder de sucção. Com base nisso, o aparelho consome bateria muito rápido no ajuste Turbo. Esse ajuste deve ser usado somente para pontos muito sujos, e não em situações do cotidiano. Para quantidades normais de poeira, o Philips SpeedPro Max deve ser usado no ajuste 1 ou 2.