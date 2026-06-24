O copo do liquidificador Philips está travado na unidade do motor

Se o copo for encaixado de forma incorreta, ele pode ficar travado na base (motor).

Para resolver isso, siga estas etapas:

1) Desconecte o liquidificador.

2) Abra a tampa e remova os ingredientes do copo.

3) Segure a alça do copo do liquidificador, levante e gire-o no sentido anti-horário ao mesmo tempo.

4) O copo do liquidificador será solto.