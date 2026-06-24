O copo do liquidificador Philips está travado na unidade do motor

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2240/00 , HR2242/90 , HR2242/92 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Qual a função da tampa pequena?
Posso colocar líquidos ferventes no copo do liquidificador Philips?
As peças do liquidificador Philips são próprias para lava-louças?
Como encaixar o copo do meu liquidificador Philips no motor?
Como limpar o copo do liquidificador Philips
Como posso adicionar ingredientes durante o funcionamento do liquidificador Philips?
Procurando mais alguma coisa?
Descubra todas as opções de suporte da Philips