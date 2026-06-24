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Suporte da Philips

O copo do liquidificador Philips está travado na unidade do motor

Se o liquidificador Philips ficar travado no motor/base, pode haver uma solução simples. Descubra aqui como solucionar isso. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2240/00 , HR2242/90 , HR2242/92 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

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