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Suporte da Philips

A escova do miniaspirador Philips PowerPro não gira

Se a escova do miniaspirador de pó Philips PowerPro não girar, a escova pode estar suja. Saiba como limpar a escova por conta própria.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6404/01 .

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