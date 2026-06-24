A escova do miniaspirador Philips PowerPro não gira

Você pode limpar a escova do miniaspirador de pó Philips PowerPro seguindo estas etapas:

Abra a tampa do bocal e retire a escova Remova fios de cabelo e pelos da escova. Caso haja cabelo preso na escova, use uma tesoura para removê-lo Recoloque a escova no bocal e feche a tampa

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