Suporte da Philips
A escova do miniaspirador Philips PowerPro não gira
Se a escova do miniaspirador de pó Philips PowerPro não girar, a escova pode estar suja. Saiba como limpar a escova por conta própria.
Você pode limpar a escova do miniaspirador de pó Philips PowerPro seguindo estas etapas:
- Abra a tampa do bocal e retire a escova
- Remova fios de cabelo e pelos da escova. Caso haja cabelo preso na escova, use uma tesoura para removê-lo
- Recoloque a escova no bocal e feche a tampa
Se as soluções fornecidas não ajudarem a resolver o problema, entre em contato conosco.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6404/01 .