A sucção do extrator de leite elétrico Philips Avent está muito baixa

Desmonte, limpe e desinfete todas as partes do extrator que entram em contato com o seio e com o leite materno antes do primeiro uso e após cada utilização.

Tenha cuidado ao remover e limpar a válvula. Se ela for danificada, seu extrator de leite pode não funcionar corretamente. Para limpar a válvula, esfregue-a cuidadosamente com os dedos em água quente com uma pequena quantidade de detergente. Não insira objetos na válvula, pois isso pode danificá-la.

Você também pode verificar a montagem do extrator. Certifique-se de que todas as peças estejam firmemente conectadas e bem vedadas. Peças soltas ou instaladas incorretamente diminuem o nível de sucção. A montagem do extrator logo após a desinfecção, quando ele ainda está úmido, pode melhorar o nível de sucção.

Se você possui vários extratores de leite Philips Avent diferentes, tenha cuidado para não misturar as peças e não use peças de outras marcas.

Para obter mais informações sobre a montagem adequada do extrator, acesse a página philips.com/support do seu produto e pesquise "Como montar" ou consulte o manual do usuário on-line.