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Suporte da Philips

A sucção do extrator de leite elétrico Philips Avent está muito baixa

Veja abaixo dicas sobre como resolver os problemas mais comuns de força de sucção com os extratores de leite elétricos Philips Avent.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 , SCF393/11 , SCF330/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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