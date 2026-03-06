Descontinuado
X2HR/00
Áudio de alta resolução
Supra-auricular
Design acústico com parte traseira semiaberta
Almofadas auriculares c/ entrada de ar
As caixas de som foram escolhidas, ajustadas e testadas cuidadosamente a fim de garantir o som mais próximo ao natural. Os drivers de 50mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com altas frequências.
A estrutura acústica traseira aberta elimina a pressão acumulada atrás do driver, oferecendo ao diafragma movimentos livres, aprimorando a transparência do som e aumentando levemente as frequências.
Críticas