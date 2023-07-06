Descontinuado
TAUN102BK/00
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
Sete horas de tempo de reprodução
Com a tecnologia Fast Charge, você pode fazer um carregamento rápido quando a bateria estiver com pouca carga. Com apenas 15 minutos de tempo de carregamento, você terá 90 minutos de reprodução.
Os fones de ouvido intra-auriculares contam com ranhuras magnéticas que garantem um armazenamento mais fácil e organizado. Os ímãs são integrados na parte posterior de cada fone de ouvido para que eles fiquem juntos, sem se engatarem. Basta unir os fones pela parte posterior, dobrar o cabo que não fica emaranhado e guardar na bolsa, podendo pegá-los para uso com facilidade sempre que precisar.
2.3
de 5
7
Críticas
06/07/2023
Brasil
Comprador verificado
Produto de excelente qualidade.
O Produto atende às especificações e surpreende pela qualidade,.
Prós
Bons graves, boa duração das baterias, leve e confortável.
Contras
Não há assistência técnica para fazer o reparou, quando há mal contato nos cabos..
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Fones de ouvido sem fio com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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Ben1975
06/03/2022
Brasil
Comprador verificado
Muito bom.
Aparelho muito simples e fácil de usar, e uma boa qualidade de som.
Prós
Pequeno e prático
Contras
Não tem um case para guardar.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Bruz
28/01/2023
Brasil
som bom,.mas solta.toda hora
Som grave bem bom, mas o fone não para.na orelha. Qualquer mexida e ele sai. Os complementos de silicone pra.prender melhor não são confortáveis. E eles soltam toda hora do fone. Já perdi os dois.
Prós
graves, carregamento rápido
Contras
solta toda hora
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Fones de ouvido sem fio com microfone
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