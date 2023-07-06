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Descontinuado

3000 seriesFones de ouvido sem fio com microfone

TAUN102BK/00

2.3
| (7) Críticas
Uso sem fio
Os fones de ouvido intra-auriculares compactos com Bluetooth proporcionam um som potente com até 7 horas de música e diversão sem fio. Solução portátil para um uso conveniente.
Ver todos os benefícios

Som mais potente.

Uso sem fio

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

  • Sete horas de tempo de reprodução

Conforto e isolamento passivo de ruído

Tecnologia Fast Charge

Com a tecnologia Fast Charge, você pode fazer um carregamento rápido quando a bateria estiver com pouca carga. Com apenas 15 minutos de tempo de carregamento, você terá 90 minutos de reprodução.

Fones de ouvido com ranhuras magnéticas que garantem um armazenamento mais fácil e organizado

Os fones de ouvido intra-auriculares contam com ranhuras magnéticas que garantem um armazenamento mais fácil e organizado. Os ímãs são integrados na parte posterior de cada fone de ouvido para que eles fiquem juntos, sem se engatarem. Basta unir os fones pela parte posterior, dobrar o cabo que não fica emaranhado e guardar na bolsa, podendo pegá-los para uso com facilidade sempre que precisar.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

7

Críticas

4
3

06/07/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto de excelente qualidade.

O Produto atende às especificações e surpreende pela qualidade,.

Prós

Bons graves, boa duração das baterias, leve e confortável.

Contras

Não há assistência técnica para fazer o reparou, quando há mal contato nos cabos..

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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06/03/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Muito bom.

Aparelho muito simples e fácil de usar, e uma boa qualidade de som.

Prós

Pequeno e prático

Contras

Não tem um case para guardar.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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28/01/2023

Brasil

Brasil

som bom,.mas solta.toda hora

Som grave bem bom, mas o fone não para.na orelha. Qualquer mexida e ele sai. Os complementos de silicone pra.prender melhor não são confortáveis. E eles soltam toda hora do fone. Já perdi os dois.

Prós

graves, carregamento rápido

Contras

solta toda hora

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Fones de ouvido sem fio com microfone

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