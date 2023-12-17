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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TAUH202BK/00

4
| (31) Críticas | 88% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Ponha seus sons para tocar
Listas de reprodução épicas. Os podcasts mais recentes. Esses fones de ouvido auriculares sem fio proporcionam som nítido e graves potentes. A alça é tão leve que você mal a sentirá, e os fones se dobram. Você terá 15 horas de reprodução. O suficiente para o dia. Ou para a noite.
Ver todos os benefícios

Ponha seus sons para tocar

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Até 15 horas de tempo de reprodução

  • Dobráveis e compactas

Tempo de reprodução de 15 horas. O suficiente para o dia. Ou para a noite.

Você terá 15 horas de tempo de reprodução, e os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionarão som nítido e graves potentes. Uma carga completa leva de duas a três horas

Tempo de carregamento de duas a três horas.

Uma carga completa leva de duas a três horas.

Drivers acústicos de 32 mm em neodímio. Som nítido. Graves impressionantes.

Os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionam som nítido e graves impressionantes.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

31

Críticas

88%

recomendam este produto

17/12/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto excelente

Perfeito, supriu todas minhas necessidades, funções satisfatórias.

Prós

Bateria dura muito tempo.

Contras

Não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202WT Fone de ouvido wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202WT Fone de ouvido wireless

26/02/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto muito bom

Gostei dos phones, ganhei de presente mas gostei. Ggggg

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Fone de ouvido wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202BK Fone de ouvido wireless

07/12/2022

Brasil

Brasil

Excelente produto

ótimo produto, o preço compensa, tem um ótimo grave e o som é muito alto, isola o som externo, compraria denovo.

Prós

carrega rápido, isola bem os barulhos externos,

Contras

preço, começa a machucar a orelha depois de usar muito.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUH202WT Fone de ouvido wireless

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