Descontinuado
TAUH202BK/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Até 15 horas de tempo de reprodução
Dobráveis e compactas
Você terá 15 horas de tempo de reprodução, e os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionarão som nítido e graves potentes. Uma carga completa leva de duas a três horas
Uma carga completa leva de duas a três horas.
Os drivers acústicos de 32 mm em neodímio proporcionam som nítido e graves impressionantes.
4.0
de 5
31
Críticas
88%
recomendam este produto
Claufcosta
17/12/2023
Brasil
Comprador verificado
Produto excelente
Perfeito, supriu todas minhas necessidades, funções satisfatórias.
Prós
Bateria dura muito tempo.
Contras
Não tem
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armandom
26/02/2023
Brasil
Comprador verificado
Produto muito bom
Gostei dos phones, ganhei de presente mas gostei. Ggggg
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mapi12
07/12/2022
Brasil
Excelente produto
ótimo produto, o preço compensa, tem um ótimo grave e o som é muito alto, isola o som externo, compraria denovo.
Prós
carrega rápido, isola bem os barulhos externos,
Contras
preço, começa a machucar a orelha depois de usar muito.
Sim, eu recomendo este produto
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