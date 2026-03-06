Descontinuado
TAT2235WT/00
Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um estojo de carregamento que cabe no bolso da sua calça? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 12 horas de tempo de reprodução.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.
Pegue a estrada com várias cargas no seu bolso. Você tem até 4 horas de reprodução com uma única carga, além de 8 horas extras em um estojo totalmente carregado. Uma carga curta de 15 minutos no estojo dá a você uma hora de tempo de reprodução. Uma carga completa do estojo leva 2 horas via USB-C.
Com os drivers de neodímio de 6 mm, você pode curtir suas músicas com conforto graças ao design confortável e leve. As capas auriculares macias e intercambiáveis ajudam você a encontrar um encaixe confortável no ouvido.
Críticas