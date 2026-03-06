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Descontinuado

2000 seriesFones intra-auriculares true wireless

TAT2205RD/00

Sempre pronto para acompanhá-lo
Há algo mais útil do que fones de ouvido true wireless com um estojo de carregamento que cabe no bolso da sua calça? Esses fones de ouvido intra-auriculares resistentes a respingos e suor proporcionam um som excelente e até 12 horas de tempo de reprodução.
Ver todos os benefícios

Sempre pronto para acompanhá-lo

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

O estojo de carregamento pequeno não poderia ser mais conveniente, e estes fones de ouvido sem fio também são resistentes a respingos de qualquer direção. São resistentes a um de pouco de suor, e você não precisa se preocupar em ser pego pela chuva.

Estojo de carregamento compacto para até 12 horas de reprodução

Pegue a estrada com várias cargas no seu bolso. Você tem até 4 horas de reprodução com uma única carga, além de 8 horas extras em um estojo totalmente carregado. Uma carga curta de 15 minutos no estojo dá a você uma hora de tempo de reprodução. Uma carga completa do estojo leva 2 horas via USB-C.

Encaixe seguro e confortável

Com os drivers de neodímio de 6 mm, você pode curtir suas músicas com conforto graças ao design confortável e leve. As capas auriculares macias e intercambiáveis ajudam você a encontrar um encaixe confortável no ouvido.

Especificações técnicas

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Críticas

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