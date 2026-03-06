Estojo de carregamento compacto para até 12 horas de reprodução

Pegue a estrada com várias cargas no seu bolso. Você tem até 4 horas de reprodução com uma única carga, além de 8 horas extras em um estojo totalmente carregado. Uma carga curta de 15 minutos no estojo dá a você uma hora de tempo de reprodução. Uma carga completa do estojo leva 2 horas via USB-C.