TAT1109WT/00
Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser
As melhores coisas da vida são as coisas simples. Pegue seus fones de ouvido, coloque suas músicas favoritas para tocar e vá para onde quiser! Com excelente qualidade de som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento compacto, você pode usar estes fones de ouvido intra-auriculares wireless superconfortáveis sempre que quiser.
Design ergonômico para mais conforto
Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento compacto
Limpar chamadas
2.9
de 5
42
Críticas
Léga27
09/04/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelência de produtos Philips
Fones muito bons , amei minha experiência com a Philips , gosto de todos os produtos .
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless
Date of Use 2025-10-08
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless
Date of Use 2025-10-08
Braza
22/03/2026
Brasil
Produto de alta qualidade som de muito agrado e pude e encontrar.
Prós
Excelente
Contras
Não vejo
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109WT Fones de ouvido True Wireless
Date of Use 2025-11-22
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109WT Fones de ouvido True Wireless
Date of Use 2025-11-22
A2026
25/02/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo
O fone me surpreendeu. A caixinha é leve, assim como o fone. Não machuca o ouvido. E a bateria? Tem semanas de uso, em média 2h/dia e até hoje está 100%.
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless
Date of Use 2026-01-25
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless
Date of Use 2026-01-25