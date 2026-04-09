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1000 seriesFones de ouvido True Wireless

TAT1109WT/00

2.9

| (42) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser

As melhores coisas da vida são as coisas simples. Pegue seus fones de ouvido, coloque suas músicas favoritas para tocar e vá para onde quiser! Com excelente qualidade de som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento compacto, você pode usar estes fones de ouvido intra-auriculares wireless superconfortáveis sempre que quiser.

Ver todos os benefícios

Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser

  • Design ergonômico para mais conforto

  • Som natural. Graves dinâmicos.

  • Estojo de carregamento compacto

  • Limpar chamadas

Especificações técnicas

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Críticas

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2.9

de 5

42

Críticas

09/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelência de produtos Philips

Fones muito bons , amei minha experiência com a Philips , gosto de todos os produtos .

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless

Date of Use 2025-10-08

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless

Date of Use 2025-10-08

22/03/2026

Brasil

Brasil

Produto de alta qualidade som de muito agrado e pude e encontrar.

Prós

Excelente

Contras

Não vejo

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109WT Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2025-11-22

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109WT Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2025-11-22

25/02/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo

O fone me surpreendeu. A caixinha é leve, assim como o fone. Não machuca o ouvido. E a bateria? Tem semanas de uso, em média 2h/dia e até hoje está 100%.

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless

Date of Use 2026-01-25

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1109BK Fones de ouvido verdadeiramente wireless

Date of Use 2026-01-25

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