Sem mentira aqui, opinião mesmo. Em geral, ele é muito bom... Leves como deveriam ser, dá pra esquecer que eles estão nos ouvidos. As ponteiras são muito confortáveis. Fáceis de usar: conectam relativamente rápido e sem drama. As baterias, tanto dos fones e do estojo, segura MUITO BEM o meu uso intenso diário. Às vezes, até esqueço de carregar, de tão bem que ele segura carga. Os graves dinâmicos poderiam ser um pouquinho melhores, mas em geral, daria a nota (9.7/10), são meros detalhes que precisam ser melhorados. O modo de latência baixa não parece ter muita diferença. É possível ajustar a qualidade do áudio pelo equalizador dos dispositivos os quais uso, e não perco a qualidade do áudio para estalos ou agudos, isso é um ponto de respeito mesmo. Pontos fracos: O som de clique que é feito quando tocamos na área sensível é irritante, muito alto. O esquema de toques poderia ser mais intuitivo. Meio chato isso de ter que tocar no lado esquerdo para voltar é o direito para avançar. Poderia ser o mesmo. E não poder desligar os fones pelo toque, é necessário o estojo, também poderia ser diferente. O cancelamento de ruído é ok, nada demais, mas em ambientes em que há algumas pessoas falando, ainda é possível ouvi-las. A case risca com facilidade absurda.