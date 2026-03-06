Descontinuado
TAS4405N/00
Solte sua voz
O palco é todo delas com a caixa de som Bluetooth colorida que possui um microfone wireless! De músicas a histórias e apresentações em sala de aula, a gravação com um toque permite que as crianças guardem as faixas com facilidade. Você obtém um som nítido e 6 horas de reprodução.
Mic wireless 5 m
emparelhamento inteligente Bluetooth
Tempo de reprodução de 6 horas
105x105x38 mm
Esta caixa de som Bluetooth ultraportátil possui um microfone wireless. As crianças podem cantar suas músicas, contar histórias ou até mesmo representar cenas de filmes criadas com seus amigos. Seja qual for a escolha, a gravação com um toque facilita o armazenamento das faixas em um cartão micro SD.
Você obtém 6 horas de tempo de reprodução e uma carga completa leva 2,5 horas. O carregamento é feito via micro USB. Cinco botões claramente identificados facilitam a reprodução, a pausa, o controle do volume, a troca de fonte e a gravação para as crianças.
Pressionar o botão reproduzir/pausar prolongadamente deixa esta caixa de som sem fio Bluetooth pronta para emparelhar. Uma vez emparelhada, a caixa de som lembra o último dispositivo com o qual foi emparelhada. O alcance sem fio da caixa de som é de 10 m.
Críticas