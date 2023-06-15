Descontinuado
TAPH802BK/00
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Semana vai, semana vem e esses fones de ouvido resistem às viagens mais exigentes. Uma carga completa leva apenas uma hora e meia e oferece a você 30 horas de tempo de reprodução de música ou de conversa. Dois níveis de carregamento rápido – Recarga rápida e Carregamento rápido – oferecem 2 ou 6 horas adicionais de tempo de reprodução, para que você possa continuar ouvindo de segunda a sexta e sempre que quiser.
Os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados oferecem graves profundos e frequências médias com nitidez
Os fones de ouvido wireless possuem fones macios, que se dobram perfeitamente em duas configurações. Você pode dobrá-los horizontalmente, o que é perfeito para guardar na gaveta do escritório. Você também pode dobrá-los para dentro, criando um pacote compacto que cabe nos bolsos do casaco e na bolsa.
3.9
de 5
7
Críticas
Kaguya
15/06/2023
Brasil
Comprador verificado
Perfeito
Um fone muito confortavel, uma excelente qualidade de som. Uso na academia mas nao recomendo para fazer atividades de impacto ou corrida, pois ele pode escorregar da cabeça.
Prós
Otima qualidade de som
Contras
Escorrega da cabeca durante atividades fisicas
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Selminha se
16/05/2022
Brasil
Comprador verificado
Muito satisfeita
Os fones são primeiramente de um designer lindo , são confortáveis no uso ,tem um bom isolamento acústico, bateria dura muito ,carrega rápido , adorei a minha aquisição
Prós
Bateria dura muito
Contras
Controle de volume as vezes troco de música kkk
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Dudu o preto
17/04/2021
Brasil
Ótimo.
Estou com ele a alguns dias. Sem reclamações até agora. Me surpreendendo! Na verdade... nem estou preocupado... pois tem a garantia estendida da própria Philips.(grande diferencial) - Tomara que nunca precisa usar. kkkkkkk Show.
Prós
Garantia estendida.
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Os resultados reais podem variar