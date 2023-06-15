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  • Design atraente. 30 horas de tempo de reprodução
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Descontinuado

Fones de ouvido wireless Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.9
| (7) Críticas
Design atraente. 30 horas de tempo de reprodução
Onde quer que você vá, estes fones de ouvido auriculares wireless tornam sua viagem mais agradável com um som equilibrado, detalhado e até 30 horas de tempo de reprodução. Se precisar de mais, o carregamento rápido fornece de 2 a 6 horas de carga extra
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Fones de ouvido wireless com áudio de alta resolução

Design atraente. 30 horas de tempo de reprodução

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

A cada viagem. 30 horas de tempo de reprodução.

Semana vai, semana vem e esses fones de ouvido resistem às viagens mais exigentes. Uma carga completa leva apenas uma hora e meia e oferece a você 30 horas de tempo de reprodução de música ou de conversa. Dois níveis de carregamento rápido – Recarga rápida e Carregamento rápido – oferecem 2 ou 6 horas adicionais de tempo de reprodução, para que você possa continuar ouvindo de segunda a sexta e sempre que quiser.

Som nos mínimos detalhes. Graves potentes

Os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados oferecem graves profundos e frequências médias com nitidez

Design flexível

Os fones de ouvido wireless possuem fones macios, que se dobram perfeitamente em duas configurações. Você pode dobrá-los horizontalmente, o que é perfeito para guardar na gaveta do escritório. Você também pode dobrá-los para dentro, criando um pacote compacto que cabe nos bolsos do casaco e na bolsa.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

7

Críticas

4
2

15/06/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Perfeito

Um fone muito confortavel, uma excelente qualidade de som. Uso na academia mas nao recomendo para fazer atividades de impacto ou corrida, pois ele pode escorregar da cabeça.

Prós

Otima qualidade de som

Contras

Escorrega da cabeca durante atividades fisicas

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Esta avaliação foi feita para TAPH802BK Fones de ouvido wireless Bluetooth®

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16/05/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Muito satisfeita

Os fones são primeiramente de um designer lindo , são confortáveis no uso ,tem um bom isolamento acústico, bateria dura muito ,carrega rápido , adorei a minha aquisição

Prós

Bateria dura muito

Contras

Controle de volume as vezes troco de música kkk

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17/04/2021

Brasil

Brasil

Ótimo.

Estou com ele a alguns dias. Sem reclamações até agora. Me surpreendendo! Na verdade... nem estou preocupado... pois tem a garantia estendida da própria Philips.(grande diferencial) - Tomara que nunca precisa usar. kkkkkkk Show.

Prós

Garantia estendida.

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  1. Os resultados reais podem variar