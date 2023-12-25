Descontinuado
TAH6506BK/00
Cancelamento de ruído ativo
Fino e leve
Emparelhamento multiponto. .
Deseja reduzir o ruído quando estiver em movimento? Os microfones presentes na peças externas dos fones de ouvido sem fio filtram o ruído do motor que você não quer ouvir, assim você fica livre para ouvir suas músicas.
Os fones de ouvido de colocação sobre as orelhas e a estrutura fina dão a esse equipamento um estilo distinto. O ajuste sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 32 mm oferecem graves profundos e som nítido e detalhado.
Simplifique seu dia de trabalho. Esses fones de ouvido sem fio podem se conectar a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário, assim você pode ouvir música no seu notebook e receber chamadas do seu telefone.
2.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
grafeno
25/12/2023
Brasil
Comprador verificado
Sobre o Phone
Produto bom! Consumo produtos de áudio da marca por mais de 30 anos, o fone é bom, tem ótimo grave e um drive que ocupa toda minha orelha, além do case que é bacana. Um ponto que deve melhorar é o tempo de duração da bateria, eu sou uma pessoa que utilizo o fone praticamente mais de 12 h por dia entre reuniões e músicas durante minha jornada de trabalho diário. Tudo bem tem o cabo é uma ótima sacada, mas uma vez que você acostuma sem cabos…
Prós
A qualidade de som e o grave
Contras
Bateria deveria durar mais tempo pelo menos umas 72 hs
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Fone de ouvido wireless
Sim, eu recomendo este produto
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Marcelo O C
11/03/2025
Brasil
Fraco
Para mim não funcionou. Auriculares soltam facilmente. Agora parou de funcionar. Joguei fora
Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Fone de ouvido wireless
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A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.