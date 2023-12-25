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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TAH6506BK/00

2.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Todos os dias. A todo momento.
Estes fones de ouvido sem fio incrivelmente finos têm tudo a ver com foco. Onde quer que você esteja, o cancelamento de ruído ativo permite que você mergulhe na música que adora. É muito fácil ser multitarefa: você pode emparelhar simultaneamente com dois dispositivos.
Ver todos os benefícios

Todos os dias. A todo momento.

  • Cancelamento de ruído ativo

  • Fino e leve

  • Emparelhamento multiponto. .

Focado na sua música. Cancelamento de ruído ativo

Focado na sua música. Cancelamento de ruído ativo

Deseja reduzir o ruído quando estiver em movimento? Os microfones presentes na peças externas dos fones de ouvido sem fio filtram o ruído do motor que você não quer ouvir, assim você fica livre para ouvir suas músicas.

Design fino de colocação sobre a orelha. Visual diferenciado

Os fones de ouvido de colocação sobre as orelhas e a estrutura fina dão a esse equipamento um estilo distinto. O ajuste sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 32 mm oferecem graves profundos e som nítido e detalhado.

Conectividade multiponto Bluetooth. Trabalhe melhor

Conectividade multiponto Bluetooth. Trabalhe melhor

Simplifique seu dia de trabalho. Esses fones de ouvido sem fio podem se conectar a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário, assim você pode ouvir música no seu notebook e receber chamadas do seu telefone.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2

25/12/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Sobre o Phone

Produto bom! Consumo produtos de áudio da marca por mais de 30 anos, o fone é bom, tem ótimo grave e um drive que ocupa toda minha orelha, além do case que é bacana. Um ponto que deve melhorar é o tempo de duração da bateria, eu sou uma pessoa que utilizo o fone praticamente mais de 12 h por dia entre reuniões e músicas durante minha jornada de trabalho diário. Tudo bem tem o cabo é uma ótima sacada, mas uma vez que você acostuma sem cabos…

Prós

A qualidade de som e o grave

Contras

Bateria deveria durar mais tempo pelo menos umas 72 hs

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Fone de ouvido wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Fone de ouvido wireless

11/03/2025

Brasil

Brasil

Fraco

Para mim não funcionou. Auriculares soltam facilmente. Agora parou de funcionar. Joguei fora

Esta avaliação foi feita para TAH6506BK Fone de ouvido wireless

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.