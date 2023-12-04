ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Fones de ouvido intra-auriculares wireless

Descontinuado

Suporte

Fones de ouvido intra-auriculares wireless

TAE4205BK/00

Fones de ouvido intra-auriculares wireless

Descontinuado

Ir para a loja

Fazer login ou criar uma conta

Registre seu produto

Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.

Registrar agora

Manuais e documentação

Manual do usuário - English (US)

  • PDF ficheiro, 306.6 kB
  • 4 December 2023

Guia de início rápido - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.3 MB
  • 4 December 2023

Garantia e assistência técnica

Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto

Garantia

Nossas políticas de garantia do produto

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar