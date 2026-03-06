Descontinuado
TAE4205BK/00
Drivers de 8,2 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
Os fones de ouvido wireless contam com drivers de neodímio de 8,2 mm que proporcionam um som nítido e graves potentes. Para ter ainda mais potência, pressione o botão de reforço de graves e sinta a diferença.
Você tem 10 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas via USB-C. Se estiver com pouca bateria, uma carga rápida de 15 minutos lhe dará mais uma hora e meia de uso. O cabo plano fica confortavelmente atrás do pescoço, quer os fones estejam dentro ou fora do ouvido.
O tubo acústico oval e as capas intercambiáveis do fone de ouvido proporcionam um encaixe confortável no ouvido. As pontas macias se encaixam perfeitamente sob o sulco do ouvido, permitindo um encaixe seguro e melhor isolamento de ruído passivo.
Críticas
Os resultados reais podem variar