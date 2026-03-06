Descontinuado
TAE1105PK/00
Drivers de 8,6 mm para graves potentes
Conector banhado a ouro
Encaixe seguro e confortável
Controle remoto integrado
O que é uma vida ativa sem as suas faixas favoritas? Esses fones de ouvido oferecem graves potentes de drivers de neodímio de 8,6 mm e possuem um conector folheado a ouro.
Um tubo acústico com design ergonômico e três tamanhos de protetores de borracha intercambiáveis permitem um encaixe confortável no ouvido. Curta cada segundo das músicas que você ama.
Faça uma chamada e pause sua playlist sem tocar no smartphone. Isso é excelente quando os graves estiverem prestes a começar e você não quiser perder as melhores batidas.
Críticas