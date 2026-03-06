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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares com fio

TAE1105PK/00

Sua música, sua cor
Esses fones de ouvido intra-auriculares com fio permitem que você mantenha a música viva enquanto esbanja o seu estilo. Você obtém graves potentes, um visual arrojado e um ajuste confortável no ouvido. Precisa usar o assistente de voz do seu telefone? Basta pressionar o controle remoto integrado.
Ver todos os benefícios

Sua música, sua cor

  • Drivers de 8,6 mm para graves potentes

  • Conector banhado a ouro

  • Encaixe seguro e confortável

  • Controle remoto integrado

Graves potentes. Som nítido

O que é uma vida ativa sem as suas faixas favoritas? Esses fones de ouvido oferecem graves potentes de drivers de neodímio de 8,6 mm e possuem um conector folheado a ouro.

Curta seus sons com conforto de verdade

Um tubo acústico com design ergonômico e três tamanhos de protetores de borracha intercambiáveis permitem um encaixe confortável no ouvido. Curta cada segundo das músicas que você ama.

Controle remoto integrado. Vá da playlist para ligações

Faça uma chamada e pause sua playlist sem tocar no smartphone. Isso é excelente quando os graves estiverem prestes a começar e você não quiser perder as melhores batidas.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

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