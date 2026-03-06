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  • Sinta a batida, adore o ajuste
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Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

TAE1000BK/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Sinta a batida, adore o ajuste

Conecte-os a qualquer dispositivo com entrada estéreo universal de 3.5 mm. Estes fones de ouvido intra-auriculares proporcionam um ajuste confortável e seguro para você desfrutar de um som imersivo onde quer que vá.

Ver todos os benefícios

Sinta a batida, adore o ajuste

  • Fones de ouvido intra-auriculares confortáveis

  • Controle integrado

  • Plugue estéreo de 3.5 mm

  • Graves intensos com som nítido

Ajuste ergonômico para usar o dia todo

Compacto para maior conforto, aproveite para ouvir o dia todo com conforto.

Graves intensos e som nítido, não importa o que você esteja ouvindo

Como seria a vida em movimento sem suas faixas favoritas? Estes fones de ouvido oferecem graves intensos graças aos potentes drivers de 14.2 mm. Ouça com conforto usando fones intra-auriculares que se encaixam perfeitamente.

Microfone integrado. Alterne da playlist para uma chamada em um instante

Estes excelentes fones de ouvido contam com um microfone integrado que permite alternar facilmente entre ouvir músicas e atender chamadas, para que você esteja sempre conectado, não importa o que aconteça.

Especificações técnicas

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Críticas

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