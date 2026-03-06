TAE1000BK/00
Sinta a batida, adore o ajuste
Conecte-os a qualquer dispositivo com entrada estéreo universal de 3.5 mm. Estes fones de ouvido intra-auriculares proporcionam um ajuste confortável e seguro para você desfrutar de um som imersivo onde quer que vá.
Fones de ouvido intra-auriculares confortáveis
Controle integrado
Plugue estéreo de 3.5 mm
Graves intensos com som nítido
Compacto para maior conforto, aproveite para ouvir o dia todo com conforto.
Como seria a vida em movimento sem suas faixas favoritas? Estes fones de ouvido oferecem graves intensos graças aos potentes drivers de 14.2 mm. Ouça com conforto usando fones intra-auriculares que se encaixam perfeitamente.
Estes excelentes fones de ouvido contam com um microfone integrado que permite alternar facilmente entre ouvir músicas e atender chamadas, para que você esteja sempre conectado, não importa o que aconteça.
Críticas