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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares esportivos c/ mic

TAA1105WT/00

Do parque à rua
Entre no ritmo com os fones de ouvido resistentes ao suor que combinam com seus movimentos com som nítido e graves energizantes. O design flexível do gancho para orelha mantém os fones no lugar e o fio de 1,2 m tem o comprimento perfeito para o telefone no seu bolso.
Ver todos os benefícios

Do parque à rua

  • drivers de 15 mm para um som nítido

  • design de gancho para encaixe na orelha

  • 1,2 m de comprimento do cabo

  • Resistência a suor IPX2

Fones de ouvido que não caem, independente dos seus movimentos

Os ganchos flexíveis com contorno para orelha permitem ajustar esses fones de ouvido leves de forma perfeitamente confortável e segura. Você fica livre para se mover sem se preocupar com a queda dos fones de ouvido naquele momento crucial.

Som nítido, graves energizantes

Os drivers de neodímio de 15 mm perfeitamente ajustados proporcionam um som nítido e as saídas de graves reforçam o desempenho dos graves. Os fones de ouvido ficam confortavelmente na orelha, sem entrar no canal auditivo.

Controle fácil para músicas e chamadas

Curta cada minuto de suas playlists favoritas, seja fazendo cooper nas calçadas ou trilhas no parque. O controle remoto integrado permite que você controle sua playlist, ative o assistente de voz do telefone e atenda chamadas sem perder o ritmo.

Especificações técnicas

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