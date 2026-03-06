Descontinuado
TAA1105BK/00
drivers de 15 mm para um som nítido
design de gancho para encaixe na orelha
1,2 m de comprimento do cabo
Resistência a suor IPX2
Os ganchos flexíveis com contorno para orelha permitem ajustar esses fones de ouvido leves de forma perfeitamente confortável e segura. Você fica livre para se mover sem se preocupar com a queda dos fones de ouvido naquele momento crucial.
Os drivers de neodímio de 15 mm perfeitamente ajustados proporcionam um som nítido e as saídas de graves reforçam o desempenho dos graves. Os fones de ouvido ficam confortavelmente na orelha, sem entrar no canal auditivo.
Curta cada minuto de suas playlists favoritas, seja fazendo cooper nas calçadas ou trilhas no parque. O controle remoto integrado permite que você controle sua playlist, ative o assistente de voz do telefone e atenda chamadas sem perder o ritmo.
Críticas