Descontinuado
SWV5202/59
Experimente uma TV de alta definição superior
Experimente uma TV de alta definição superior. O HDMI™ de alta velocidade fornece o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digitais com resoluções de até 4x 1080p+
HDMI 2.0
2 m
Ethernet
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo uma verdadeira experiência de filmes e jogos 3D.
Permite que uma TV com sintonizador embutido conectada via HDMI envie dados de áudio digital a um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de áudio separado.
O revestimento de PVC flexível protege o delicado núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e facilidade de instalação.