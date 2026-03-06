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Descontinuado

Cabo HDMI com Ethernet

SWV5002/59

Experimente uma TV de alta definição superior

Experimente uma TV de alta definição superior. O HDMI™ de alta velocidade fornece o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digitais com resoluções de até 4x 1080p+. Acondicionamento de alumínio anti-riscos, anti-desgaste, resistente à abrasão e cabo trançado de nylon

Ver todos os benefícios

Alta velocidade de transferência de até 18 Gbpsa

Experimente uma TV de alta definição superior

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Ethernet

Tecnologia 3D

Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo uma verdadeira experiência de filmes e jogos 3D.

UHD 2160p (4K)

Compatível com resoluções de vídeo de até 4K ou UHD 2160p. Isso permite que o visor seja comparado ao nível de cinema digital.

ARC (Canal de retorno de áudio)

Permite que uma TV com sintonizador embutido conectada via HDMI envie dados de áudio digital a um sistema de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de áudio separado.

Especificações técnicas

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