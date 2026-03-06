STH7020/20
1.500 W de potência, até 28 g/min
Base OptimalTEMP
Aquece em 30 segundos
Reservatório de água de 100 ml
A placa de vapor possui uma ponta pontiaguda para que você possa suavizar facilmente os vincos com precisão extra em áreas de difícil acesso, como botões, colarinhos e pregas.
Até 28 g/min de vapor potente e contínuo relaxa as fibras do tecido para que os vincos possam ser suavizados rapidamente, garantindo que suas roupas tenham a melhor aparência possível.
Reservatório de água removível de 100 ml para vaporizar até 1 look completo sem a necessidade de reabastecer. O tanque de água é fácil de remover e reabastecer sempre que você precisar durante a vaporização.
Prémios
Críticas
Testado por um instituto independente quanto à presença dos tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aereus ATCC 6538 e Candida albicans ATCC 10231 com um tempo de vaporização de 10 segundos.
Em comparação com o Philips GC362, com base no relatório de teste interno da Philips