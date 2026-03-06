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Série 7000Vaporizador portátil

STH7020/20

1 prémio

Liberte seu guarda-roupa
Agora, todas as suas roupas podem estar prontas em um piscar de olhos com o Vaporizador portátil Philips série 7000. Sua cabeça ajustável e a ponta da placa de vapor pontiaguda removem os vincos de forma rápida e confortável em qualquer ângulo com a tecnologia OptimalTemp, garantindo assim que o tecido não queime.
Ver todos os benefícios

Vaporização de alto desempenho, prática e rápida

Liberte seu guarda-roupa

  • 1.500 W de potência, até 28 g/min

  • Base OptimalTEMP

  • Aquece em 30 segundos

  • Reservatório de água de 100 ml

Ponta pontiaguda para alcançar com eficiência qualquer área de suas roupas

Ponta pontiaguda para alcançar com eficiência qualquer área de suas roupas

A placa de vapor possui uma ponta pontiaguda para que você possa suavizar facilmente os vincos com precisão extra em áreas de difícil acesso, como botões, colarinhos e pregas.

O vapor contínuo suaviza os vincos com eficiência

O vapor contínuo suaviza os vincos com eficiência

Até 28 g/min de vapor potente e contínuo relaxa as fibras do tecido para que os vincos possam ser suavizados rapidamente, garantindo que suas roupas tenham a melhor aparência possível.

Reservatório de água de 100 ml para deixar as roupas incríveis de uma só vez

Reservatório de água de 100 ml para deixar as roupas incríveis de uma só vez

Reservatório de água removível de 100 ml para vaporizar até 1 look completo sem a necessidade de reabastecer. O tanque de água é fácil de remover e reabastecer sempre que você precisar durante a vaporização.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Críticas

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Avisos legais

  1. Testado por um instituto independente quanto à presença dos tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aereus ATCC 6538 e Candida albicans ATCC 10231 com um tempo de vaporização de 10 segundos.

  2. Em comparação com o Philips GC362, com base no relatório de teste interno da Philips