Liberte seu guarda-roupa

Agora, todas as suas roupas podem estar prontas em um piscar de olhos com o Vaporizador portátil Philips série 7000. Sua cabeça ajustável e a ponta da placa de vapor pontiaguda removem os vincos de forma rápida e confortável em qualquer ângulo com a tecnologia OptimalTemp, garantindo assim que o tecido não queime.