STH5030/80
Para peças delicadas e vincos difíceis
Design elegante e fácil de usar
Portátil e conveniente para viagens
O vaporizador portátil Philips série 5000 está pronto para uso quando você estiver. Basta ajustar a cabeça para vaporizar roupas em um cabide ou em uma superfície plana e pronto. A cabeça ajustável facilita o empacotamento para viagens e o armazenamento rápido e fácil em casa.
Super fácil de usar, o vaporizador portátil Philips série 5000 aquece em apenas 35 segundos. Você pode esquecer a necessidade de uma tábua de passar grande e volumosa, agora você não precisa mais de uma. Basta vaporizar e desamarrotar as roupas em cabides ou em uma superfície plana. E pronto.
O vaporizador portátil Philips série 5000 permite eliminar os vincos em qualquer peça de roupa passável do seu guarda-roupa. O modo Eco é ideal para economia de energia. Já o Max, com uma taxa de vapor mais forte, é ótimo para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.
Críticas
Testado com cepas de teste de bactérias/leveduras: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros de teste: Dermatophagoides farinae (ácaros e ninfas adultos machos e fêmeas)
A potência de 1400W é baseada no aparelho conectado a uma fonte de 240V. A potência real pode variar dependendo da voltagem.