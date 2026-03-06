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  • O futuro da moda: o vapor encontra o estilo
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Série 5000Vaporizador portátil

STH5030/80

O futuro da moda: o vapor encontra o estilo
Você escolheu seu look, mas está sem tempo para passar? Não se preocupe, temos a solução para você! Esqueça os ferros de passar volumosos e adote o vaporizador portátil Philips Série 5000. Ele está pronto para uso em 35 segundos e é uma alegria usá-lo. Garantia de proteção contra queimaduras com máximo estilo!
Ver todos os benefícios

Eleve o estilo do seu guarda-roupa com Philips

O futuro da moda: o vapor encontra o estilo

  • Para peças delicadas e vincos difíceis

  • Design elegante e fácil de usar

  • Portátil e conveniente para viagens

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de usar e guardar

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de usar e guardar

O vaporizador portátil Philips série 5000 está pronto para uso quando você estiver. Basta ajustar a cabeça para vaporizar roupas em um cabide ou em uma superfície plana e pronto. A cabeça ajustável facilita o empacotamento para viagens e o armazenamento rápido e fácil em casa.

Conecte e use: pronto para uso em segundos, sem necessidade de tábua de passar

Conecte e use: pronto para uso em segundos, sem necessidade de tábua de passar

Super fácil de usar, o vaporizador portátil Philips série 5000 aquece em apenas 35 segundos. Você pode esquecer a necessidade de uma tábua de passar grande e volumosa, agora você não precisa mais de uma. Basta vaporizar e desamarrotar as roupas em cabides ou em uma superfície plana. E pronto.

Configurações Eco e Max: escolha a ideal para o seu look

Configurações Eco e Max: escolha a ideal para o seu look

O vaporizador portátil Philips série 5000 permite eliminar os vincos em qualquer peça de roupa passável do seu guarda-roupa. O modo Eco é ideal para economia de energia. Já o Max, com uma taxa de vapor mais forte, é ótimo para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Testado com cepas de teste de bactérias/leveduras: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros de teste: Dermatophagoides farinae (ácaros e ninfas adultos machos e fêmeas)

  2. A potência de 1400W é baseada no aparelho conectado a uma fonte de 240V. A potência real pode variar dependendo da voltagem.