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  • Fácil remoção de vincos em todos os tipos de tecidos
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Série 1000Vaporizador de roupas

STE1010/70

Fácil remoção de vincos em todos os tipos de tecidos
O vaporizador de roupas Philips Série 1000 é seu companheiro diário para fácil remoção de vincos. Graças às várias configurações de vapor e ao reservatório de água, você pode vaporizar convenientemente todos os tipos de tecidos de forma rápida e eficaz, sem interrupções.
Ver todos os benefícios

Vapor duradouro com reservatório de água de 1,8 l

Fácil remoção de vincos em todos os tipos de tecidos

  • Reservatório de água removível de 1,8 L

  • Design compacto

  • 2 ajustes de vapor

  • Vapor contínuo de 32 g/min

  • Até 99,9% das bactérias* removidas

Reservatório de água grande e removível

Reservatório de água grande e removível

O reservatório de água grande de 1,8L pode ser removido para fácil reabastecimento, garantindo sessões prolongadas de vaporização sem interrupções.

Vapor contínuo de até 32g/min

Vapor contínuo de até 32g/min

O motor de vapor produz 32g/min de vapor contínuo potente para desamarrotar facilmente suas roupas.

Várias configurações de vapor para um melhor resultado

Várias configurações de vapor para um melhor resultado

Defina sua configuração de vapor preferida entre baixa e alta para resultados ideais em diferentes tecidos.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans e ácaros em algodão com tempo de vaporização de 10 segundos