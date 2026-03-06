STE1010/70
Reservatório de água removível de 1,8 L
Design compacto
2 ajustes de vapor
Vapor contínuo de 32 g/min
Até 99,9% das bactérias* removidas
O reservatório de água grande de 1,8L pode ser removido para fácil reabastecimento, garantindo sessões prolongadas de vaporização sem interrupções.
O motor de vapor produz 32g/min de vapor contínuo potente para desamarrotar facilmente suas roupas.
Defina sua configuração de vapor preferida entre baixa e alta para resultados ideais em diferentes tecidos.
Críticas
testado por um instituto independente quanto à presença de E. coli, S. Aureus, C. Albicans e ácaros em algodão com tempo de vaporização de 10 segundos