Fácil remoção de vincos em todos os tipos de tecidos

O vaporizador de roupas Philips Série 1000 é seu companheiro diário para fácil remoção de vincos. Graças às várias configurações de vapor e ao reservatório de água, você pode vaporizar convenientemente todos os tipos de tecidos de forma rápida e eficaz, sem interrupções.