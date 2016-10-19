Bom, estou usando o fone a aproximadamente 1 mês estou extremamente satisfeito com a praticidade e design do produto.O fone conta com um excelente resposta de graves um som 'macio' e não artificial, ele possui bons médios , o grande problema ao meu ver se encontra no médio agudo quem não liga muito pra equalização não se importará muito más o problema pode ser corrigido com o uso de um equalizador no celular ou quem usa MP3 ou um ipod para atividades físicas vai ter que se acostumar com o médio agudo sobrando, os agudos 'finos' são excelentes não deixando a desejar em nada .Em relação design é o mais bonito que eu não consigo encontrar em nenhum outro fone esportivo, o que incomoda é o encaixe do driver do fone com o ouvido se você retirar a borracha pode ver que ele não é arredondado ele tem um formato de uma elipse isso pode incomodar quem está acostumado com fones que entram totalmente na orelha .O fone é bom até hoje não possui nenhum desgaste provocado pelo suor das corridas e nem provocado pelo sol espero que dure por muito tempo e que o som não se deteriore com o suor entrando nos drivers.Resumindo ótimo design ,bom som mais na próxima versão poderiam melhorar ainda mais na qualidade sonora vendo que o mercado cada dia mais pessoas buscam custo x beneficio !