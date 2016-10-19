Descontinuado
SHQ3300LF/00
Curta a liberdade sem limites
Com um gancho para orelha ajustável, leve e à prova de suor, os fones de ouvido Actionfit SHQ3300 permitem que você se concentre em seus exercícios sem perder a motivação. Treine com um som incrível e total conforto.
Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado
Gancho para orelha
Pesando apenas 7,1g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.
Um gancho para orelha ajustável garante que os fones de ouvido ActionFit SHQ3300 encaixem perfeitamente em suas orelhas. Basta colocar os fones de ouvido e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para garantir um encaixe confortável. Seja malhando ou treinando, seus fones de ouvido permanecerão encaixados de modo confortável.
4.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
ULICIO
19/10/2016
Brasil
SOM
Otimo som,no geral atendeu bem as minhas expectativas!
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gui2361
29/06/2016
Brasil
Fone muito bom mais possui alguns poréns
Bom, estou usando o fone a aproximadamente 1 mês estou extremamente satisfeito com a praticidade e design do produto.O fone conta com um excelente resposta de graves um som 'macio' e não artificial, ele possui bons médios , o grande problema ao meu ver se encontra no médio agudo quem não liga muito pra equalização não se importará muito más o problema pode ser corrigido com o uso de um equalizador no celular ou quem usa MP3 ou um ipod para atividades físicas vai ter que se acostumar com o médio agudo sobrando, os agudos 'finos' são excelentes não deixando a desejar em nada .Em relação design é o mais bonito que eu não consigo encontrar em nenhum outro fone esportivo, o que incomoda é o encaixe do driver do fone com o ouvido se você retirar a borracha pode ver que ele não é arredondado ele tem um formato de uma elipse isso pode incomodar quem está acostumado com fones que entram totalmente na orelha .O fone é bom até hoje não possui nenhum desgaste provocado pelo suor das corridas e nem provocado pelo sol espero que dure por muito tempo e que o som não se deteriore com o suor entrando nos drivers.Resumindo ótimo design ,bom som mais na próxima versão poderiam melhorar ainda mais na qualidade sonora vendo que o mercado cada dia mais pessoas buscam custo x beneficio !
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JRbiker
19/01/2016
Brasil
Comprador verificado
Produto com bom design e usabilidade, bons tons de agudo e razoável nos graves.
Comprei este fone para substituir um outro ActionFit que durou 3 anos! O desenho da alça que vai atrás da orelha não é tão confortável quanto o anterior e "aparentemente" também não é tão resistente. Mas atende plenamente às minhas demandas de excelente sistema de som para acompanhar minhas pedaladas em trilhas, montanhas e riachos!! Estou satisfeito com a relação custo x benefício!! Teste vários outros fones da concorrência e não se equiparam, mesmo em linhas de preço mais elevadas. Parabéns, Philips!
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IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.