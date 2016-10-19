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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos

SHQ3300LF/00

4.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Curta a liberdade sem limites

Com um gancho para orelha ajustável, leve e à prova de suor, os fones de ouvido Actionfit SHQ3300 permitem que você se concentre em seus exercícios sem perder a motivação. Treine com um som incrível e total conforto.

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro e leve

Curta a liberdade sem limites

  • Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado

  • Gancho para orelha

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

O design ultraleve de 7,1g oferece excelente conforto*

O design ultraleve de 7,1g oferece excelente conforto*

Pesando apenas 7,1g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.

Gancho para orelha ajustável para um encaixe personalizado

Gancho para orelha ajustável para um encaixe personalizado

Um gancho para orelha ajustável garante que os fones de ouvido ActionFit SHQ3300 encaixem perfeitamente em suas orelhas. Basta colocar os fones de ouvido e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para garantir um encaixe confortável. Seja malhando ou treinando, seus fones de ouvido permanecerão encaixados de modo confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

19/10/2016

Brasil

Brasil

SOM

Otimo som,no geral atendeu bem as minhas expectativas!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ3300OR Fones de ouvido esportivos

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29/06/2016

Brasil

Brasil

Fone muito bom mais possui alguns poréns

Bom, estou usando o fone a aproximadamente 1 mês estou extremamente satisfeito com a praticidade e design do produto.O fone conta com um excelente resposta de graves um som 'macio' e não artificial, ele possui bons médios , o grande problema ao meu ver se encontra no médio agudo quem não liga muito pra equalização não se importará muito más o problema pode ser corrigido com o uso de um equalizador no celular ou quem usa MP3 ou um ipod para atividades físicas vai ter que se acostumar com o médio agudo sobrando, os agudos 'finos' são excelentes não deixando a desejar em nada .Em relação design é o mais bonito que eu não consigo encontrar em nenhum outro fone esportivo, o que incomoda é o encaixe do driver do fone com o ouvido se você retirar a borracha pode ver que ele não é arredondado ele tem um formato de uma elipse isso pode incomodar quem está acostumado com fones que entram totalmente na orelha .O fone é bom até hoje não possui nenhum desgaste provocado pelo suor das corridas e nem provocado pelo sol espero que dure por muito tempo e que o som não se deteriore com o suor entrando nos drivers.Resumindo ótimo design ,bom som mais na próxima versão poderiam melhorar ainda mais na qualidade sonora vendo que o mercado cada dia mais pessoas buscam custo x beneficio !

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Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Fones de ouvido esportivos

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19/01/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto com bom design e usabilidade, bons tons de agudo e razoável nos graves.

Comprei este fone para substituir um outro ActionFit que durou 3 anos! O desenho da alça que vai atrás da orelha não é tão confortável quanto o anterior e "aparentemente" também não é tão resistente. Mas atende plenamente às minhas demandas de excelente sistema de som para acompanhar minhas pedaladas em trilhas, montanhas e riachos!! Estou satisfeito com a relação custo x benefício!! Teste vários outros fones da concorrência e não se equiparam, mesmo em linhas de preço mais elevadas. Parabéns, Philips!

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  1. IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.