Descontinuado
SHQ1300OR/00
Curta a liberdade sem limites
Bata um novo recorde com os fones de ouvido ultraleves Actionfit SHQ1300. À prova de chuva e suor, esses fones de ouvido resistentes garantem um encaixe ideal e graves potentes, graças aos drivers de alto desempenho e uma trava de estabilidade em forma de C.
Traseira aberta/drivers de 8,6mm
Intra auricular
Pesando apenas 5,7g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.
Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você desafia seus limites.
3.3
de 5
3
Críticas
4Lucas
17/09/2016
Brasil
Ótimo fone.
A qualidade sonora é boa pela proposta que o fone oferece, mas fazer uso de um equalizador no player é sempre aceitável. O ActionFit realmente não se solta do ouvido, ficando bem seguro enquanto a corrida continua. Gostei muito da cor, é chamativa e os acessórios que acompanha são bem vindos. Por fim, faltou um controle para troca de músicas.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300OR Fones de ouvido esportivos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300OR Fones de ouvido esportivos
Teles86
16/02/2016
Brasil
Um unico ponto negativo
O Fone é excelente em termos de qualidade de som e acabamento . O Único ponto que incomoda é o fato dele não ter conexão sem fio . Eu sou praticante de vários esportes e um aparelho que me de mais liberdade é oque necessito .
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300OR Fones de ouvido esportivos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300OR Fones de ouvido esportivos
Gustavosantamaria
17/10/2016
Brasil
Design ruim
O produto tem boa especificação e uma qualidade sonora compatível com o preço, mas é muito desconfortável. Ele fica firme nas orelhas mas é feito de plástico rígido a parte posterior onde é conectado o fio, e a capa de silicone não cobre, fica em contado com a orelha e incomoda bastante. Um revestimento macio, e/ou redesenhar a foram de tronco de cilindro dessa parte resolveria o problema.
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Fones de ouvido esportivos
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Fones de ouvido esportivos
IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.