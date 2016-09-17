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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos

SHQ1300OR/00

3.3

| (3) Críticas

Curta a liberdade sem limites

Bata um novo recorde com os fones de ouvido ultraleves Actionfit SHQ1300. À prova de chuva e suor, esses fones de ouvido resistentes garantem um encaixe ideal e graves potentes, graças aos drivers de alto desempenho e uma trava de estabilidade em forma de C.

Ver todos os benefícios

Encaixe seguro e ultraleve

Curta a liberdade sem limites

  • Traseira aberta/drivers de 8,6mm

  • Intra auricular

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal

O design ultraleve de 5,7g oferece excelente conforto*

O design ultraleve de 5,7g oferece excelente conforto*

Pesando apenas 5,7g, esses fones de ouvido esportivos são tão leves e confortáveis que você até esquece de que está usando eles. Perfeitos para mantê-lo concentrado nos difíceis últimos quilômetros.

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho enquanto você desafia seus limites.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

3

Críticas

5
3
1

17/09/2016

Brasil

Brasil

Ótimo fone.

A qualidade sonora é boa pela proposta que o fone oferece, mas fazer uso de um equalizador no player é sempre aceitável. O ActionFit realmente não se solta do ouvido, ficando bem seguro enquanto a corrida continua. Gostei muito da cor, é chamativa e os acessórios que acompanha são bem vindos. Por fim, faltou um controle para troca de músicas.

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Esta avaliação foi feita para SHQ1300OR Fones de ouvido esportivos

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16/02/2016

Brasil

Brasil

Um unico ponto negativo

O Fone é excelente em termos de qualidade de som e acabamento . O Único ponto que incomoda é o fato dele não ter conexão sem fio . Eu sou praticante de vários esportes e um aparelho que me de mais liberdade é oque necessito .

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17/10/2016

Brasil

Brasil

Design ruim

O produto tem boa especificação e uma qualidade sonora compatível com o preço, mas é muito desconfortável. Ele fica firme nas orelhas mas é feito de plástico rígido a parte posterior onde é conectado o fio, e a capa de silicone não cobre, fica em contado com a orelha e incomoda bastante. Um revestimento macio, e/ou redesenhar a foram de tronco de cilindro dessa parte resolveria o problema.

Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Fones de ouvido esportivos

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Avisos legais

  1. IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.