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  • Fone de ouvido estéreo para TV
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Descontinuado

Fones de ouvido para TV

SHP2500/00

3.3
| (58) Críticas
Fone de ouvido estéreo para TV
Este fone de ouvido tem um refletor acústico que melhora o reforço dinâmico de graves para seus momentos de lazer com aparelho de som ou TV.
Ver todos os benefícios

Para TV

Fone de ouvido estéreo para TV

  • Controle de volume no fio

  • Over-ear

Toda a orelha é coberta, privilegiando a qualidade de som

Além de cobrir toda a orelha e proporcionar a melhor qualidade de som, os protetores dos fones de ouvido Philips também oferecem espaço para um driver de alto-falante maior com melhor desempenho.

As almofadas auriculares aumentam o seu conforto e a qualidade dos graves.

O formato especial e os materiais requintados utilizados nas espumas auriculares garantem o encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a dispersão do áudio e intensificando o desempenho dos graves. As espumas auriculares são modeladas para se alinhar perfeitamente ao redor da orelha do usuário.

Comprimento ideal para você assistir TV de longe

Cabo extralongo de 6 m para você conectar os fones de ouvido à TV ou a qualquer equipamento de áudio.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.3

de 5

58

Críticas

27/06/2019

Brasil

Brasil

Fone agradável com som de qualidade. Não cansa os ouvidos.

É um fone para assistir séries e filmes com qualidade e certa liberdade de movimento. É um excelente custo-beneficio. O volume depende um pouco do aparelho onde ele é conectado. Não é tão forte mas entrega qualidade de som. Não cansa os ouvidos e não exige muito do nosso bolso. Tem uma boa durabilidade. Comprei um logo quando lançaram e outro após alguns anos. No segundo, percebi que a durabilidade ficou reduzida. Logo apresentou falha no lado esquerdo. O primeiro ficou velho e não apresentou falha mesmo com várias puxadas no fio. Só quebrou por mal uso. Tomara que lancem uma versão melhorada e mais bonita desse produto.

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 TV headphones

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04/10/2018

Brasil

Brasil

Fone com excelente resposta de graves e pode ser usado para estúdio

Fone maravilhoso, excelente! ótima resposta de graves, ótima resposta de agudos, cabo com uma grande extensão (cerca de 6Mts), utilizo o fone de Ouvido em Estúdio de gravação, e não perde nada para outros fones de ouvido. Maravilhoso! Recomendo sempre!!

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Fone de ouvido com fio p/TV

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18/11/2017

Brasil

Brasil

Exelente!

É,esse fone é pica das galaxias! Como da para se ver é para TV Mas da pra usar em qualquer eletrônico. Qualidade do som,noossaa, ta na lua!

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Fone de ouvido com fio p/TV

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Fone de ouvido com fio p/TV

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