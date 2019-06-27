Descontinuado
SHP2500/00
Controle de volume no fio
Over-ear
Além de cobrir toda a orelha e proporcionar a melhor qualidade de som, os protetores dos fones de ouvido Philips também oferecem espaço para um driver de alto-falante maior com melhor desempenho.
O formato especial e os materiais requintados utilizados nas espumas auriculares garantem o encaixe perfeito e o máximo conforto, evitando a dispersão do áudio e intensificando o desempenho dos graves. As espumas auriculares são modeladas para se alinhar perfeitamente ao redor da orelha do usuário.
Cabo extralongo de 6 m para você conectar os fones de ouvido à TV ou a qualquer equipamento de áudio.
3.3
de 5
58
Críticas
Tiago35
27/06/2019
Brasil
Fone agradável com som de qualidade. Não cansa os ouvidos.
É um fone para assistir séries e filmes com qualidade e certa liberdade de movimento. É um excelente custo-beneficio. O volume depende um pouco do aparelho onde ele é conectado. Não é tão forte mas entrega qualidade de som. Não cansa os ouvidos e não exige muito do nosso bolso. Tem uma boa durabilidade. Comprei um logo quando lançaram e outro após alguns anos. No segundo, percebi que a durabilidade ficou reduzida. Logo apresentou falha no lado esquerdo. O primeiro ficou velho e não apresentou falha mesmo com várias puxadas no fio. Só quebrou por mal uso. Tomara que lancem uma versão melhorada e mais bonita desse produto.
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RianMSIlva
04/10/2018
Brasil
Fone com excelente resposta de graves e pode ser usado para estúdio
Fone maravilhoso, excelente! ótima resposta de graves, ótima resposta de agudos, cabo com uma grande extensão (cerca de 6Mts), utilizo o fone de Ouvido em Estúdio de gravação, e não perde nada para outros fones de ouvido. Maravilhoso! Recomendo sempre!!
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Richard672
18/11/2017
Brasil
Exelente!
É,esse fone é pica das galaxias! Como da para se ver é para TV Mas da pra usar em qualquer eletrônico. Qualidade do som,noossaa, ta na lua!
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