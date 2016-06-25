Descontinuado
SHE9105BK/00
Disponível em
Som preciso
Os fones de ouvido Philips SHE9105 ostentam drivers de alta qualidade e um acondicionamento metálico desenvolvido com precisão para reproduzir um som detalhado e cristalino. Os tubos sonoros ovais e a opção de três extremidades sonoras garantem conforto e encaixe, e o microfone integrado permite alternar entre músicas e chamadas.
Traseira semifechada/drivers de 8,6mm
Intra-auriculares
O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!
Seus fones de ouvido intra-auriculares são desenvolvidos com precisão para encaixar em qualquer ouvido. Seu tubo sonoro oval ergonômico e sua arquitetura curva garantem um encaixe otimizado, seguro e confortável sempre.
O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.
4.2
de 5
11
Críticas
91%
recomendam este produto
DP7Paiva
25/06/2016
Brasil
Excelente Fones, Ótimo preço
Não sou especialista em fones, mas como um usuário exigente que já usou vários fones de diversos tipos e marcas a Philips com certeza tem os melhores modelos que já usei... O SHE 9105 tem um som bem equilibrado, graves potentes e agudos brilhantes, nos médios ele não tem um grande destaque (Nada que não possa ser corrigido usando o equalizador). Em geral um excelente fone, a julgar o preço que paguei uma excelente compra...
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Luzemar
06/04/2016
Brasil
Ótimas características.
Funcionalidade e flexibilidade ... qualidade excelente de música , muito confortável.
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Mee12
12/03/2016
Brasil
Ótimo produto, não me arrependo
Procurava um fone que oferecesse boa qualidade material e sonora (nos graves principalmente), e que tivesse um preço acessível. Como foi meu primeiro contato com um fone Philips, receei não ficar satisfeito com o desempenho geral do produto, mas superou as expectativas, ótimo som, bem balanceado, graves bem profundos. Ótimo acabamento, borrachas visivelmente resistentes, acondicionamento metálico bem acabado, bonito... Em todos os aspectos fiquei satisfeito, valeu a pena o investimento. A única coisa que tive dificuldades no começo foram as borrachas que não se encaixavam direito no ouvido, então perdia muita qualidade sonora (toda praticamente), mas consegui me adaptar depois de um tempo.
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