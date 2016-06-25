ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária

Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHE9105BK/00

4.2

| (11) Críticas | 91% recomendam este produto

Disponível em

Prata
Prata
Preto
Preto
Preto e dourado
Preto e dourado

Som preciso

Os fones de ouvido Philips SHE9105 ostentam drivers de alta qualidade e um acondicionamento metálico desenvolvido com precisão para reproduzir um som detalhado e cristalino. Os tubos sonoros ovais e a opção de três extremidades sonoras garantem conforto e encaixe, e o microfone integrado permite alternar entre músicas e chamadas.

Ver todos os benefícios

com acondicionamento em metal sólido

Som preciso

  • Traseira semifechada/drivers de 8,6mm

  • Intra-auriculares

O sistema antienrolamento mantém os cabos juntos de modo organizado

O sistema antienrolamento mantém os cabos juntos de modo organizado

O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!

Estrutura curva e tubos sonoros ovais para conforto ergonômico

Seus fones de ouvido intra-auriculares são desenvolvidos com precisão para encaixar em qualquer ouvido. Seu tubo sonoro oval ergonômico e sua arquitetura curva garantem um encaixe otimizado, seguro e confortável sempre.

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

11

Críticas

91%

recomendam este produto

3
1

25/06/2016

Brasil

Brasil

Excelente Fones, Ótimo preço

Não sou especialista em fones, mas como um usuário exigente que já usou vários fones de diversos tipos e marcas a Philips com certeza tem os melhores modelos que já usei... O SHE 9105 tem um som bem equilibrado, graves potentes e agudos brilhantes, nos médios ele não tem um grande destaque (Nada que não possa ser corrigido usando o equalizador). Em geral um excelente fone, a julgar o preço que paguei uma excelente compra...

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105BS Fone de ouvido com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105BS Fone de ouvido com microfone

06/04/2016

Brasil

Brasil

Ótimas características.

Funcionalidade e flexibilidade ... qualidade excelente de música , muito confortável.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105SL Fone de ouvido com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105SL Fone de ouvido com microfone

12/03/2016

Brasil

Brasil

Ótimo produto, não me arrependo

Procurava um fone que oferecesse boa qualidade material e sonora (nos graves principalmente), e que tivesse um preço acessível. Como foi meu primeiro contato com um fone Philips, receei não ficar satisfeito com o desempenho geral do produto, mas superou as expectativas, ótimo som, bem balanceado, graves bem profundos. Ótimo acabamento, borrachas visivelmente resistentes, acondicionamento metálico bem acabado, bonito... Em todos os aspectos fiquei satisfeito, valeu a pena o investimento. A única coisa que tive dificuldades no começo foram as borrachas que não se encaixavam direito no ouvido, então perdia muita qualidade sonora (toda praticamente), mas consegui me adaptar depois de um tempo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Fone de ouvido com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Fone de ouvido com microfone

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.