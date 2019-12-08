Descontinuado
SHE3705BK/00
tipo concha/drivers de 8,6 mm
Intra-auriculares
Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito
Com os microfones embutidos, você pode alternar facilmente entre ouvir músicas e atender a chamadas, para ficar sempre conectado.
Um revestimento brilhante, colorido e de alta qualidade cria um visual elegante e acrescenta uma superfície de proteção extra.
3.0
de 5
8
Críticas
MarcoMangini
08/12/2019
Brasil
Ótimo Fone
Excelente e cumpre muito bem o propósito de um fone c/ microfone, confortável, muito bom som, barra os ruídos externos. Uso no celular, notebook, PC Desktop, claro que nesses 2 últimos com um adaptador comprado no MercadoLivre para colocar fone e microfone separados como se fosse um headset para jogar ou conversar com aplicativos.
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sbiologos
13/03/2019
Brasil
Perfeito
Nunca gostei de fone intra- auricular, mas sempre utilizei fones Philips (SHE200010 ou o SHE1350) e como nunca me decepcionaram resolvi experimentar esse, e o áudio é simplesmente incrível. Melhor marca.
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Wgt35
16/12/2016
Brasil
Som perfeito
Ótimo fone, se encaixa perfeitamente além de produzir um áudio incrível.
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