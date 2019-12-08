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  • Altas batidas, graves pulsantes
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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHE3705BK/00

3
| (8) Críticas
Altas batidas, graves pulsantes
Os fones de ouvido Philips MyJam são ultrapequenos e têm grave potente, além de inserções em tubo com formato oval para um maior conforto, além de um revestimento metalizado à vácuo para um visual elegante com proteção extra.
Ver todos os benefícios

Design compacto com proteção metalizada à vácuo

Altas batidas, graves pulsantes

  • tipo concha/drivers de 8,6 mm

  • Intra-auriculares

3 protetores de ouvido de borracha personalizáveis oferecem um encaixe perfeito

3 protetores de ouvido de borracha personalizáveis oferecem um encaixe perfeito

Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito

O microfone embutido alterna entre músicas e chamadas telefônicas

O microfone embutido alterna entre músicas e chamadas telefônicas

Com os microfones embutidos, você pode alternar facilmente entre ouvir músicas e atender a chamadas, para ficar sempre conectado.

Revestimento brilhante e colorido com aparência elegante e que também protege

Revestimento brilhante e colorido com aparência elegante e que também protege

Um revestimento brilhante, colorido e de alta qualidade cria um visual elegante e acrescenta uma superfície de proteção extra.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

8

Críticas

3

08/12/2019

Brasil

Brasil

Ótimo Fone

Excelente e cumpre muito bem o propósito de um fone c/ microfone, confortável, muito bom som, barra os ruídos externos. Uso no celular, notebook, PC Desktop, claro que nesses 2 últimos com um adaptador comprado no MercadoLivre para colocar fone e microfone separados como se fosse um headset para jogar ou conversar com aplicativos.

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Esta avaliação foi feita para SHE3705BK Fone de ouvido com microfone

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13/03/2019

Brasil

Brasil

Perfeito

Nunca gostei de fone intra- auricular, mas sempre utilizei fones Philips (SHE200010 ou o SHE1350) e como nunca me decepcionaram resolvi experimentar esse, e o áudio é simplesmente incrível. Melhor marca.

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16/12/2016

Brasil

Brasil

Som perfeito

Ótimo fone, se encaixa perfeitamente além de produzir um áudio incrível.

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