Descontinuado
SHE2405PP/00
Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado
microfone embutido
Rosa e roxo
Intra-auriculares
Fale em alto e bom som com cabos coloridos e caixa de som translúcida.
Os drivers acústicos de 8,6 mm em neodímio proporcionam um som nítido e limpo.
O tubo acústico oval desses fones de ouvido intra-auriculares permite que você curta suas músicas com conforto de verdade. Você obtém o máximo de isolamento passivo de ruído e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para os fones de ouvido, para um encaixe perfeito.
2.5
de 5
2
Críticas
Primobol
06/03/2020
Brasil
Graves fracos mas bom custo-benefício
Frequências altas, médias e médio graves no mesmo nível de um SONY MDR-EX15. Graves mais profundos ficam abafados e distantes, sem detalhes. Volume muito bom, não preciso ir além de 30%. Mic é o esperado para chamadas. Parece frágil, mas com garantia estendida e frete grátis vale a pena.
Prós
Custo baixo, confortável, mic integrado.
Contras
Som de baixa qualidade nas frequências mais baixas. Mic também não captura em boa qualidade, mas serve para chamadas. Qualidade esperada nessa faixa de preço, mas os graves poderiam ser um pouco melhores.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series SHE2405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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Bruno_RJ
18/05/2021
Brasil
Este produto ficou ruim com pouco tempo.
Em poucos meses o som ficou bem baixo, quase não dando para ouvir, mesmo no volume máximo.
Prós
Confortável nos ouvidos.
Contras
Volume ficou muito baixo em poucos meses.
Esta avaliação foi feita para 1000 series SHE2405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
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