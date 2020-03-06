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Descontinuado

1000 seriesFones de ouvido intra-auriculares com microfone

SHE2405PP/00

2.5
| (2) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa-roxo
Rosa-roxo
Revolucione o seu estilo
Leve seu dia a dia com uma trilha sonora ousada. Estes fones de ouvido intra-auriculares vêm em quatro cores vivas, incluindo uma caixa de som translúcida com cabos coloridos. Por que ser igual aos outros quando você nasceu para se destacar?
Ver todos os benefícios

Revolucione o seu estilo

  • Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado

  • microfone embutido

  • Rosa e roxo

  • Intra-auriculares

Cabos coloridos. Caixa de som translúcida

Fale em alto e bom som com cabos coloridos e caixa de som translúcida.

Drivers acústicos de 8,6 mm em neodímio. Som nítido e limpo

Os drivers acústicos de 8,6 mm em neodímio proporcionam um som nítido e limpo.

Tubo acústico oval. Conforto e isolamento passivo de ruído

O tubo acústico oval desses fones de ouvido intra-auriculares permite que você curta suas músicas com conforto de verdade. Você obtém o máximo de isolamento passivo de ruído e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para os fones de ouvido, para um encaixe perfeito.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

06/03/2020

Brasil

Brasil

Graves fracos mas bom custo-benefício

Frequências altas, médias e médio graves no mesmo nível de um SONY MDR-EX15. Graves mais profundos ficam abafados e distantes, sem detalhes. Volume muito bom, não preciso ir além de 30%. Mic é o esperado para chamadas. Parece frágil, mas com garantia estendida e frete grátis vale a pena.

Prós

Custo baixo, confortável, mic integrado.

Contras

Som de baixa qualidade nas frequências mais baixas. Mic também não captura em boa qualidade, mas serve para chamadas. Qualidade esperada nessa faixa de preço, mas os graves poderiam ser um pouco melhores.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series SHE2405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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18/05/2021

Brasil

Brasil

Este produto ficou ruim com pouco tempo.

Em poucos meses o som ficou bem baixo, quase não dando para ouvir, mesmo no volume máximo.

Prós

Confortável nos ouvidos.

Contras

Volume ficou muito baixo em poucos meses.

Esta avaliação foi feita para 1000 series SHE2405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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