Descontinuado
SHE1405WT/94
Com o microfone integrado e o botão de chamada, você pode usar o headset Philips para ouvir músicas e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-voz, atendendo e encerrando ligações no próprio headset.
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Com a opção de três protetores de ouvido personalizáveis nos tamanhos pequeno, médio e grande, certamente há um par de fones de ouvido Philips que se ajusta perfeitamente à sua orelha.
2.1
de 5
22
Críticas
valdecioms
13/09/2020
Brasil
ótima
Produto muito bom se comparado com similares de outros fabricantes. A reprodução sonora pra mim é maravilhosa como a maioria dos fones que já utilizei deste fabricante. O que "peca" um pouco é a durabilidade, infelizmente em poucos meses apresentou defeito em um dos fones, Adquiri outro novamente porque gostei realmente da qualidade sonora.
Prós
qualidade sonora
Contras
durabilidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE1405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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GabrielaTourinho
19/06/2018
Brasil
Ótimo desempenho.
O produto tem um desempenho ótimo. O único problema foi que com 2 semanas de uso, um lado do fone parou de funcionar do nada.
Sim, eu recomendo este produto
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RogerLeal
13/11/2019
Brasil
Confortável e razoável em termos de áudio
Bom, e entrega o que promete pelo preço que possui. Ótimo custo-benefício.
Sim, eu recomendo este produto
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