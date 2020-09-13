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Descontinuado

Fone de ouvido com microfone

SHE1405WT/94

2.1
| (22) Críticas
Graves dinâmicos
Caixas acústicas para graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado e botão de atendimento para facilitar suas chamadas.
Ver todos os benefícios

Reproduza música e faça ligações

Graves dinâmicos

Microfone integrado e botão de chamadas

Microfone integrado e botão de chamadas

Com o microfone integrado e o botão de chamada, você pode usar o headset Philips para ouvir músicas e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-voz, atendendo e encerrando ligações no próprio headset.

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito

Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito

Com a opção de três protetores de ouvido personalizáveis nos tamanhos pequeno, médio e grande, certamente há um par de fones de ouvido Philips que se ajusta perfeitamente à sua orelha.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.1

de 5

22

Críticas

13/09/2020

Brasil

Brasil

ótima

Produto muito bom se comparado com similares de outros fabricantes. A reprodução sonora pra mim é maravilhosa como a maioria dos fones que já utilizei deste fabricante. O que "peca" um pouco é a durabilidade, infelizmente em poucos meses apresentou defeito em um dos fones, Adquiri outro novamente porque gostei realmente da qualidade sonora.

Prós

qualidade sonora

Contras

durabilidade

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Esta avaliação foi feita para SHE1405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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19/06/2018

Brasil

Brasil

Ótimo desempenho.

O produto tem um desempenho ótimo. O único problema foi que com 2 semanas de uso, um lado do fone parou de funcionar do nada.

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13/11/2019

Brasil

Brasil

Confortável e razoável em termos de áudio

Bom, e entrega o que promete pelo preço que possui. Ótimo custo-benefício.

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Esta avaliação foi feita para SHE1405BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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