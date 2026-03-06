SH90/51
Lâminas de precisão V-Track
Adequado para S9000 (S9xxx)
Adequado para Star Wars Shaver SW97xx
Adequado para Star Wars Shaver SW67xx
As cabeças de reposição SH90 são compatíveis com barbeadores da série 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 e SW6700.
As lâminas de precisão V-Track patenteadas orientam suavemente cada pelo para o melhor ângulo de corte, mesmo quando os pelos estão difíceis de alcançar ou têm comprimentos diferentes. Isso permite um corte 30% mais rente em menos movimentos, deixando sua pele em ótimo estado.
Barbeie mais rente à pele com a tecnologia Super Lift & Cut Action com duas lâminas. A primeira lâmina levanta cada pelo enquanto a segunda lâmina corta abaixo do nível da pele de modo confortável, garantindo resultados incrivelmente macios.
Críticas