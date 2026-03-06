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Shaver series 9000Cabeças de corte

SH90/51

Deixe seu barbeador como novo
No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam 9 milhões de pelos da face. Substitua as cabeças do barbeador e obtenha 100% de desempenho novamente. Compatível com barbeadores Series 9000.
Ver todos os benefícios

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

Deixe seu barbeador como novo

  • Lâminas de precisão V-Track

  • Adequado para S9000 (S9xxx)

  • Adequado para Star Wars Shaver SW97xx

  • Adequado para Star Wars Shaver SW67xx

Cabeças de reposição para barbeadores da série 9000

Cabeças de reposição para barbeadores da série 9000

As cabeças de reposição SH90 são compatíveis com barbeadores da série 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 e SW6700.

Orienta perfeitamente os pelos para um barbear rente com as lâminas V-Track

Orienta perfeitamente os pelos para um barbear rente com as lâminas V-Track

As lâminas de precisão V-Track patenteadas orientam suavemente cada pelo para o melhor ângulo de corte, mesmo quando os pelos estão difíceis de alcançar ou têm comprimentos diferentes. Isso permite um corte 30% mais rente em menos movimentos, deixando sua pele em ótimo estado.

Levanta os pelos para um corte rente e confortável

Levanta os pelos para um corte rente e confortável

Barbeie mais rente à pele com a tecnologia Super Lift & Cut Action com duas lâminas. A primeira lâmina levanta cada pelo enquanto a segunda lâmina corta abaixo do nível da pele de modo confortável, garantindo resultados incrivelmente macios.

Especificações técnicas

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Críticas

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