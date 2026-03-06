Orienta perfeitamente os pelos para um barbear rente com as lâminas V-Track

As lâminas de precisão V-Track patenteadas orientam suavemente cada pelo para o melhor ângulo de corte, mesmo quando os pelos estão difíceis de alcançar ou têm comprimentos diferentes. Isso permite um corte 30% mais rente em menos movimentos, deixando sua pele em ótimo estado.