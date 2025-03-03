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Philips Avent SCY903/01 Natural baby bottle
Descontinuado
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SCY903/67
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É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Como preparar a mamadeira e o bico Philips Avent para o primeiro uso?
Posso usar os bicos Ritmo Individual com as mamadeiras Pétala originais?
Posso usar o bico Ritmo Individual sem a entrada de ar AirFree?
As mamadeiras Philips Avent são compatíveis entre si?
AventDisco de vedação da mamadeira
AventAnel de rosca para mamadeira
AventTampa de alimentação da mamadeira
O bico Pétala ou Ritmo Individual Philips Avent se retrai