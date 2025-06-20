Descontinuado
5.0
de 5
18
Críticas
100%
recomendam este produto
Elza MariaSS
20/06/2025
Brasil
Mamadeira perfeita
A mamadeira Avent Pétala é perfeita para o recém nascido, o formato do bico facilita a alimentação e evita engasgos pois, quando o bebê faz a pausa para respirar o fluxo é interrompido, muito segura desde os primeiros dias de vida. Muito fácil de higienizar e montar.
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900 Mamadeira
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Darling36
10/09/2024
Brasil
Comprador verificado
Excelente
A mamadeira é ótima, meu filho nasceu prematuro e ele aceitou muito bem pq o bico não vaza, quando eu utilizei outro bico que vazava ele fazia confusão de fluxo e não conseguia mamar, não largou o peito pq o bico imita o bico do peito, enfim ótima a mamadeira tem sido perfeito pra mim.
Sim, eu recomendo este produto
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Rarimum
05/06/2024
Brasil
Excelente produto!
A mamadeira da Philips AVENT é a queridinha das mamães, eu tenho gêmeos e cada um tem a sua, com etiqueta com nome para não confundir. Eles amam e eu também.
Prós
Produto de alta qualidade e durabilidade.
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