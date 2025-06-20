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Descontinuado

Philips AventSCY900/02 Natural baby bottle

SCY900/02

5
| (18) Críticas | 100% recomendam este produto
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5.0

de 5

18

Críticas

100%

recomendam este produto

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20/06/2025

Brasil

Brasil

Mamadeira perfeita

A mamadeira Avent Pétala é perfeita para o recém nascido, o formato do bico facilita a alimentação e evita engasgos pois, quando o bebê faz a pausa para respirar o fluxo é interrompido, muito segura desde os primeiros dias de vida. Muito fácil de higienizar e montar.

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900 Mamadeira

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900 Mamadeira

10/09/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente

A mamadeira é ótima, meu filho nasceu prematuro e ele aceitou muito bem pq o bico não vaza, quando eu utilizei outro bico que vazava ele fazia confusão de fluxo e não conseguia mamar, não largou o peito pq o bico imita o bico do peito, enfim ótima a mamadeira tem sido perfeito pra mim.

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Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900 Mamadeira

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05/06/2024

Brasil

Brasil

Excelente produto!

A mamadeira da Philips AVENT é a queridinha das mamães, eu tenho gêmeos e cada um tem a sua, com etiqueta com nome para não confundir. Eles amam e eu também.

Prós

Produto de alta qualidade e durabilidade.

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