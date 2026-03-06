SCY100/01
1 mamadeira
125 ml
Bico de fluxo 1
Recém-nascido
A válvula anticólica clinicamente comprovada* foi projetada para reduzir cólicas e gases. Estudos clínicos mostraram que a mamadeira Philips Avent reduz cólicas e incômodos. O incômodo foi significativamente reduzido à noite para os bebês alimentados com mamadeiras anticólicas Philips Avent, com 60% menos incômodo em comparação aos bebês alimentados com uma mamadeira ventilada líder da concorrência.
O formato de bico proporciona uma pega segura e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.
O bico foi projetado para não se contrair, para uma pega segura e alimentação ininterrupta.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
Com duas semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent demonstraram ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outra mamadeira líder no mercado.
O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.