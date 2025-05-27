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  • Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*
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Descontinuado

Philips AventAcessório AirFree™

SCF819/01

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Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*
O acessório exclusivo AirFree foi desenvolvido para ajudar o bebê a ingerir menos ar, mantendo o bico cheio de leite durante a amamentação. Reduzir a quantidade de ar que o bebê ingere ajuda em problemas comuns da amamentação, como cólicas, refluxo e gases.
Ver todos os benefícios
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Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*

  • 1 unidade

Mantém o leite dentro e o ar fora para uma fácil amamentação vertical

Mantém o leite dentro e o ar fora para uma fácil amamentação vertical

O bico permanece cheio de leite, mesmo quando a mamadeira está na horizontal, para que o bebê fique em uma posição mais natural e vertical. Isso pode ajudar a reduzir o refluxo, auxiliar na digestão e tornar o tempo de amamentação mais confortável para você e seu bebê.

O bico permanece cheio de leite, não de ar

O bico permanece cheio de leite, não de ar

Nosso exclusivo acessório AirFree™ retira o ar do bico para que o bebê ingira menos ar na mamada. Isso pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, refluxo e gases.

Fácil de limpar e de montar, pois o acessório AirFree™ é uma peça única

Fácil de limpar e de montar, pois o acessório AirFree™ é uma peça única

O acessório AirFree™ pode ser facilmente montado com qualquer mamadeira Philips Avent anticólica e Classic+. Além disso, como o acessório é uma peça única, a limpeza se torna muito fácil.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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de 5

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Aval.

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27/05/2025

Brasil

Brasil

Produto com problema de fabricação

Comprei duas mamadeiras da Phillips Avent com sistema airFree, para minha filha, uma de 260ml e outra de 125ml, a mamadeira sempre atendeu muito bem as necessidades, porém com pouco dias de uso uma das mamadeira, o sistema AirFree trincou a borda fiquei surpreso no momento mas continuei usando a mesma passando mais uns dias a trinca veio a quebrar a borda e a peça de plástico sumiu ficando só no silicone, onde começou a vasar o leite pelo local, tinha uma outra peça da outra mamadeira comecei a usa-la e tomar muito cuidado, passado se uns meses a mesma peça veio a trincar no mesmo local, nem eu e nem minha esposa entendemos novamente pois estávamos tomando muito cuidado com a lavação e também a instalação e remoção na mamadeira. Sem entender o que aconteceu o acessório AirFree vazando, fui procurar uma peça ou duas na internet para comprar para repor essas danificadas e ai veio a surpresa, não acho a peça para compra na minha região de São José dos Campos - SP e nem no site oficial da Phillips. Queria saber se ouve algum problema de lote ou tive sorte de comprar dois produtos com defeito, comprei o produto pagando até mais caro por indicação do meu irmão, dizendo que a mamadeira com sistema AirFree era muito bom lendo na internet também mas infelizmente não tive essa sorte.

Prós

Produto com alto valor de engenharia agregado, muito bem fabricado e acabado.

Contras

Infelizmente bem frágil, sem pós venda, sem peça de reposição no mercado

Esta avaliação foi feita para SCF819/01 Acessório AirFree™

Esta avaliação foi feita para SCF819/01 Acessório AirFree™

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. O acessório AirFree™ foi criado para ajudar o bebê a ingerir menos ar. O bico permanece cheio de leite, mesmo na horizontal, para uma amamentação vertical. A redução de ar ingerido pelo bebê pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, gases e refluxo.

  2. Com duas semanas de vida, os bebês amamentados com as mamadeiras Philips Avent tendem a ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outras mamadeiras.

  3. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro, incômodo, gases e golfadas.