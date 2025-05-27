Descontinuado
SCF819/01
1 unidade
O bico permanece cheio de leite, mesmo quando a mamadeira está na horizontal, para que o bebê fique em uma posição mais natural e vertical. Isso pode ajudar a reduzir o refluxo, auxiliar na digestão e tornar o tempo de amamentação mais confortável para você e seu bebê.
Nosso exclusivo acessório AirFree™ retira o ar do bico para que o bebê ingira menos ar na mamada. Isso pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, refluxo e gases.
O acessório AirFree™ pode ser facilmente montado com qualquer mamadeira Philips Avent anticólica e Classic+. Além disso, como o acessório é uma peça única, a limpeza se torna muito fácil.
1.0
de 5
1
Aval.
Reno09
27/05/2025
Brasil
Produto com problema de fabricação
Comprei duas mamadeiras da Phillips Avent com sistema airFree, para minha filha, uma de 260ml e outra de 125ml, a mamadeira sempre atendeu muito bem as necessidades, porém com pouco dias de uso uma das mamadeira, o sistema AirFree trincou a borda fiquei surpreso no momento mas continuei usando a mesma passando mais uns dias a trinca veio a quebrar a borda e a peça de plástico sumiu ficando só no silicone, onde começou a vasar o leite pelo local, tinha uma outra peça da outra mamadeira comecei a usa-la e tomar muito cuidado, passado se uns meses a mesma peça veio a trincar no mesmo local, nem eu e nem minha esposa entendemos novamente pois estávamos tomando muito cuidado com a lavação e também a instalação e remoção na mamadeira. Sem entender o que aconteceu o acessório AirFree vazando, fui procurar uma peça ou duas na internet para comprar para repor essas danificadas e ai veio a surpresa, não acho a peça para compra na minha região de São José dos Campos - SP e nem no site oficial da Phillips. Queria saber se ouve algum problema de lote ou tive sorte de comprar dois produtos com defeito, comprei o produto pagando até mais caro por indicação do meu irmão, dizendo que a mamadeira com sistema AirFree era muito bom lendo na internet também mas infelizmente não tive essa sorte.
Prós
Produto com alto valor de engenharia agregado, muito bem fabricado e acabado.
Contras
Infelizmente bem frágil, sem pós venda, sem peça de reposição no mercado
Esta avaliação foi feita para SCF819/01 Acessório AirFree™
Esta avaliação foi feita para SCF819/01 Acessório AirFree™
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
O acessório AirFree™ foi criado para ajudar o bebê a ingerir menos ar. O bico permanece cheio de leite, mesmo na horizontal, para uma amamentação vertical. A redução de ar ingerido pelo bebê pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, gases e refluxo.
Com duas semanas de vida, os bebês amamentados com as mamadeiras Philips Avent tendem a ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outras mamadeiras.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro, incômodo, gases e golfadas.