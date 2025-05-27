Comprei duas mamadeiras da Phillips Avent com sistema airFree, para minha filha, uma de 260ml e outra de 125ml, a mamadeira sempre atendeu muito bem as necessidades, porém com pouco dias de uso uma das mamadeira, o sistema AirFree trincou a borda fiquei surpreso no momento mas continuei usando a mesma passando mais uns dias a trinca veio a quebrar a borda e a peça de plástico sumiu ficando só no silicone, onde começou a vasar o leite pelo local, tinha uma outra peça da outra mamadeira comecei a usa-la e tomar muito cuidado, passado se uns meses a mesma peça veio a trincar no mesmo local, nem eu e nem minha esposa entendemos novamente pois estávamos tomando muito cuidado com a lavação e também a instalação e remoção na mamadeira. Sem entender o que aconteceu o acessório AirFree vazando, fui procurar uma peça ou duas na internet para comprar para repor essas danificadas e ai veio a surpresa, não acho a peça para compra na minha região de São José dos Campos - SP e nem no site oficial da Phillips. Queria saber se ouve algum problema de lote ou tive sorte de comprar dois produtos com defeito, comprei o produto pagando até mais caro por indicação do meu irmão, dizendo que a mamadeira com sistema AirFree era muito bom lendo na internet também mas infelizmente não tive essa sorte.