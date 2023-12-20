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Descontinuado

Philips AventMamadeira anticólica

SCF811/17

4.7
| (25) Críticas | 100% recomendam este produto
Comprovada contra cólicas e desconforto*
A garrafa anticólica foi projetada para manter o ar longe da barriga do bebê para reduzir cólicas e desconforto, além de minimizar interrupções na alimentação. Com a válvula anticólica integrada, o ar é liberado para longe da barriga do bebê.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Projetado para alimentação ininterrupta

Comprovada contra cólicas e desconforto*

  • 1 mamadeira

  • 125 ml

  • Bico para fluxo de recém-nascido

  • Recém-nascido

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.

60% menos incômodo à noite*

60% menos incômodo à noite*

A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.7

de 5

25

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

20/12/2023

Brasil

Brasil

Perfeita!

Minha bebê tem 1 ano e 5 meses e só usa produtos Philips Avent. Não teve cólicas, pegou super fácil a mamadeira e apesar de ter outras chupetas para idade dela da mesma marca ela só dorme com a primeira que comprei quando era recém nascida. Incrível é que a chupeta não deforma, não rasgou e nem de cor ela mudou. Continua igual ao dia que comprei. Amo os produtos Avent. Apesar de não ter reposição para o bico copo de transição o que acho errado demais.

Prós

Duráveis e de fácil adaptação

Contras

Alguns produtos não tem peça de reposição.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF811/17 Mamadeira anticólica

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF811/17 Mamadeira anticólica

12/08/2021

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto indispensável

[Employee of philipsglobal] A mamadeira foi ótima para reduzir as cólicas e desconforto da minha filha, pois o ar era liberado para longe da barriguinha dela. O formato do bico ajudou a minha filha a pegar a mamadeira. E além disso são feitas de materiais de ótima qualidade.

Prós

Reduz o desconfoto e a cólica. O bico ajuda na aceitação da mamadeira

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica

31/07/2021

Brasil

Brasil

Super recomendo

Como não consegui amamentar, pesquisei uma marca que seria a melhor! E realmente eu amei eu uso avent desde a primeira semana de vida do Henrique e super recomendo!

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE

  2. Com 2 semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent têm menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com mamadeiras de concorrentes.

  3. O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.

  4. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.