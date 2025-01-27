Descontinuado
SCF782
260 ml
260 ml
Para 9 meses ou mais
Esse copo sem bico permite que o bebê tome o líquido por toda a boda, como em um copo para adultos.
O design desse copo sem bico permite que os dentes cresçam de maneira saudável.
Esse copo sem bico apresenta uma válvula única que é ativada pelo lábio para que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda. Entre goles, a válvula fecha automaticamente para que você não tenha que se preocupar com manchas e sujeiras.
2.4
de 5
22
Críticas
Gel_
27/01/2025
Brasil
Perfeito
Melhor copo que já vi ,pena que não fabrica mais,minha filha teve,queria para meu filho
Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup
Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup
Apaulaboni
25/01/2018
Brasil
Exelente Produto
Funcionou muito bem na transição da mamadeira para copo com minha filha. Realmente não vaza e a criança consegui usa-lo sozinho.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF782/00 Copo infantil
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF782/00 Copo infantil
Dandara
26/01/2016
Brasil
Funcional
Produto maravilhoso e duravel. Meu bebe utilzava muito este copo, pena que perdemos a borracha, seria interessante se a empresa realizasse a venda separada da borracha.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup
77% dos dentistas pediátricos entrevistados concordam que esse copo permite o desenvolvimento oral saudável (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)
72% dos dentistas recomendariam a tecnologia ativada pelo lábio (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)