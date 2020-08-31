Descontinuado
SCF766/00
260 ml
Canudo para bebês maiores de um ano
2.3
de 5
23
Críticas
ETVGA
31/08/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Pratico e versátil
[Employee of philipsglobal] Bom produto, fácil abertura, boa trava, mantem a temperatura por bom tempo.
Prós
versátil e pratico
Contras
difícil higienização
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Insulated straw cups
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Insulated straw cups
Edmilson01
01/12/2019
Brasil
Gostei muito desse copo insulado porém foi danificado por falta de alerta da Phillips
Não cheguei nem a usar o copo pois comprei o copo insulado e outro, então logo que recebi os copos mandei esterilizar a estabilizadora da Avent e depois de apenas 1 minuto o copo ficou todo deformado por dentro e com vazamento de água. Liguei para a assistência e simplesmente recebi a reposta de mau uso. Depois que fui ler as minúsculas letras de não poder esterilizar. Armadilha!!!!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Edmilson01
01/12/2019
Brasil
Gostei muito desse copo insulado porém foi danificado por falta de alerta da Phillips
Não cheguei nem a usar o copo pois comprei o copo insulado e outro, então logo que recebi os copos mandei esterilizar a estabilizadora da Avent e depois de apenas 1 minuto o copo ficou todo deformado por dentro e com vazamento de água. Liguei para a assistência e simplesmente recebi a reposta de mau uso. Depois que fui ler as minúsculas letras de não poder esterilizar. Armadilha!!!!
Sim, eu recomendo este produto
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