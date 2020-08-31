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  • Mantenha a temperatura das bebidas por mais tempo
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Descontinuado

Philips AventCopos térmicos com canudo

SCF766/00

2.3
| (23) Críticas
Mantenha a temperatura das bebidas por mais tempo
O copo térmico com canudo Avent SCF766/00 mantém a bebida quente/fria por mais tempo, de modo que a criança possa aproveitá-la melhor! Com os recursos antivazamento e tampa girável, seu filho poderá usá-lo sozinho.
Ver todos os benefícios

Antivazamento para que seu filho possa usar sozinho

Mantenha a temperatura das bebidas por mais tempo

  • 260 ml

  • Canudo para bebês maiores de um ano

Mantenha a temperatura certa por mais tempo

Canudo macio com válvula antivazamento integrada

Fácil de ativar - o líquido passa facilmente quando a criança suga

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

23

Críticas

31/08/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Pratico e versátil

[Employee of philipsglobal] Bom produto, fácil abertura, boa trava, mantem a temperatura por bom tempo.

Prós

versátil e pratico

Contras

difícil higienização

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Insulated straw cups

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Insulated straw cups

01/12/2019

Brasil

Brasil

Gostei muito desse copo insulado porém foi danificado por falta de alerta da Phillips

Não cheguei nem a usar o copo pois comprei o copo insulado e outro, então logo que recebi os copos mandei esterilizar a estabilizadora da Avent e depois de apenas 1 minuto o copo ficou todo deformado por dentro e com vazamento de água. Liguei para a assistência e simplesmente recebi a reposta de mau uso. Depois que fui ler as minúsculas letras de não poder esterilizar. Armadilha!!!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Insulated straw cups

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01/12/2019

Brasil

Brasil

Gostei muito desse copo insulado porém foi danificado por falta de alerta da Phillips

Não cheguei nem a usar o copo pois comprei o copo insulado e outro, então logo que recebi os copos mandei esterilizar a estabilizadora da Avent e depois de apenas 1 minuto o copo ficou todo deformado por dentro e com vazamento de água. Liguei para a assistência e simplesmente recebi a reposta de mau uso. Depois que fui ler as minúsculas letras de não poder esterilizar. Armadilha!!!!

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