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Philips Avent 2 Tigelas (+6 meses)
Descontinuado
Suporte
SCF708/00
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Instruções de uso
Todas (5)
O produto é próprio para lava-louças?
O que é o plástico alaranjado no fundo dos recipientes/prato?
É seguro usar o produto com o rótulo?
Qual é a vida útil do recipiente/prato?
O meu produto Philips Avent é livre de BPA e BPS?
O rótulo começou a formar bolhas ou descolar do prato/da tigela. O que devo fazer?