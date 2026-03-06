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  • Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
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Descontinuado

Philips Avent2 Tigelas (+6 meses)

SCF708/00

Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
Conjunto de tigelas Philips Avent SCF708/00 para as fases de desenvolvimento do bebê
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Kit de tigelas para crianças (1 a 3 anos)

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  • Branco

Desenvolvido com a ajuda dos melhores psicólogos infantis

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Sem bisfenol A

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