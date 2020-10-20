Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Philips Avent Copo Térmico
Descontinuado
Suporte
SCF670/01
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Instruções de uso - English (US)
Todas (4)
Os produtos contêm ftalatos?
Com qual material os copos térmicos são fabricados?
O produto é próprio para lava-louças?
Posso aquecer a mamadeira Philips Avent no micro-ondas?