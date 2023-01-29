Descontinuado
SCF670/01
260 ml
(12m+)
Este copo estilizado ajuda a manter a bebida do seu bebê fresca por mais tempo e é ideal para todas as ocasiões
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.
Bico projetado para ser resistente a mordidas com fluxo mais rápido e copo com maior capacidade para crianças ativas
5.0
de 5
1
Aval.
THIAGOmcz
29/01/2023
Brasil
ótimo produto atendeu todas as minhas espectativas
Super indico , produto top ! Gela bem água por se por compressão
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Insulated Cup
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Insulated Cup
Não são intercambiáveis com outros Copos para Bebês Philips Avent