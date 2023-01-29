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  • Mantém as bebidas frescas por mais tempo
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Descontinuado

Philips AventCopo Térmico

SCF670/01

5
| (1) Aval.
Mantém as bebidas frescas por mais tempo
O Copo térmico Philips Avent é ideal para todas as ocasiões. Com desenhos de animais estilizados, mantém a bebida fresca por mais tempo. Inclui um bico resistente a mordidas e uma válvula antivazamento.
Ver todos os benefícios

Bico resistente/antivazamento

Mantém as bebidas frescas por mais tempo

  • 260 ml

  • (12m+)

Ideal pra todas as ocasiões, mantém a bebida fresca

Ideal pra todas as ocasiões, mantém a bebida fresca

Este copo estilizado ajuda a manter a bebida do seu bebê fresca por mais tempo e é ideal para todas as ocasiões

Bico antivazamento com válvula patenteada

Bico antivazamento com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.

Fluxo mais rápido e bico resistente a mordidas

Fluxo mais rápido e bico resistente a mordidas

Bico projetado para ser resistente a mordidas com fluxo mais rápido e copo com maior capacidade para crianças ativas

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

1

Aval.

4
3
2
1

29/01/2023

Brasil

Brasil

ótimo produto atendeu todas as minhas espectativas

Super indico , produto top ! Gela bem água por se por compressão

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Insulated Cup

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Insulated Cup

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Avisos legais

  1. Não são intercambiáveis com outros Copos para Bebês Philips Avent